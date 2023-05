Une médaille d’argent au Concours Lépine pour l’isolation en carton d’M&N Emballages

L’édition du concours Lépine vient de fermer ses portes et de rendre son verdict. Parmi les nombreux inventeurs récompensés, nous avons retenu l’entreprise alsacienne M et N Emballages, primée pour l’invention de briques isolantes en carton. Rappelons que le concours Lépine est un célèbre concours d’inventions créé en France au début du XXᵉ siècle. Il a été lancé pour encourager et récompenser les inventeurs français et internationaux pour leurs créations innovantes. Le concours Lépine a permis de mettre en lumière de nombreuses inventions qui ont marqué l’histoire, comme le stylo à bille, le rasoir électrique, la bouilloire électrique, etc. Aujourd’hui, le concours Lépine continue de jouer un rôle important dans la promotion de l’innovation et de l’inventivité. En effet, il offre une plateforme aux inventeurs pour leur permettre d’y présenter leurs idées et leurs créations au grand public. Focus sur les briques en carton inventées par M et N Emballages.

Une maison en carton, vraiment ?

Claude Meyer est l’inventeur de ce nouveau matériau. Depuis de nombreuses années, il dirige son entreprise, spécialisée dans les emballages carton. Il a déposé de nombreux brevets d’invention faite à partir du carton comme des chapeaux, des semelles et a reçu plusieurs récompenses. Cette année, il fait partie des lauréats de la Médaille d’Argent du concours Lépine, une récompense qu’il partage notamment avec d’autres inventions comme Clipp ou TeeBike. L’inventeur des briques en carton possède une maison témoin qui lui permet de prouver l’efficacité de son invention.

Comment se présente sa maison témoin, en carton ?

La maison témoin de Claude Meyer, installée dans son jardin, est une maison à ossature bois, mais tout le reste est en carton. Soit une épaisseur de 20 cm de carton compact et de 20 cm de matière ondulée. « Chaque corps humain dégage environ 80 W de chaleur en continu, le carton aspire cette énergie et la redistribue car il est radiant. », explique l’inventeur au journal Le Périscope. Dans cette maison, il n’y a pas de chauffage, car le carton agit comme un isolant extraordinaire. Cette année, c’est sa « brique en carton » qui a été récompensée. Elle offre les mêmes caractéristiques qu’une brique traditionnelle, mais se veut plus légère, plus solide et plus isolante. En effet, les briques de cartons sont soudées entre elle grâce à du verre liquide, ce qui évite la création de ponts thermiques. De plus, l’inventeur souligne que son matériau est durable, entièrement recyclable et fabriqué à partir de matières naturelles. En savoir plus sur cette invention ? Rendez-vous sur mn-emballages.com.

L’avenir de M et N Emballages ?

L’innovation dans le domaine de l’architecture ne connaît pas de limites, et la maison du futur réserve bien des surprises. La maison en carton envisagée par l’entreprise utilise des plaques de carton ondulé superposées pour constituer un bloc solide capable de résister à des pressions considérables, à l’eau et même au feu. Contrairement aux idées reçues, le carton compacté se révèle extrêmement résistant. En outre, il offre une excellente isolation thermique et acoustique. Il est donc temps de réviser nos préjugés sur les murs en carton ! Cette solution présente de nombreux avantages : elle est légère, facile à installer et particulièrement recyclable. Cependant, la brique en carton coûte environ 15 % de plus qu’une brique traditionnelle, mais elle offre une meilleure isolation, réduisant ainsi les coûts du chauffage ou de la climatisation. Alors ? Selon vous, le carton serait-il un matériau d’avenir ?