Vélo électrique : Le kit d’électrification Teebike affiche une belle promotion sur Darty et Fnac

Pendant ces soldes d’hiver qui vont durer jusqu’au 8 février prochain, vous avez peut-être envisagé d’acquérir un vélo électrique. Mais, il se peut aussi que malgré les rabais importants, l’objet de votre désir ne soit pas accessible à votre budget ! Et si, au lieu d’acheter un vélo électrique flambant neuf, vous achetiez juste une roue ? Attention, il ne s’agit pas d’une simple roue de vélo mais de la TEEBIKE, une roue électrique connectée, qui va vous permettre recyclage et économie…. Bonne nouvelle, la TEEBIKE roue électrique connectée 26 pouces est en solde sur la plupart des sites marchands. Présentation.

Teebike, c’est quoi ?

Teebike est un dispositif qui va vous permettre d’électrifier votre vélo préféré. Les roues Teebike se montent et se démontent aussi simplement que rapidement. Votre vélo remisé dans votre abri de jardin devient un vélo électrique et c’est plutôt une bonne nouvelle ! Côté moteur la roue Teebike dispose d’un moteur électrique d’une grande fiabilité. En activant la fonction Boost, il vous aidera lors du redémarrage ou dans une côte. Si vous préférez pédaler, vous n’avez qu’à couper le moteur ! Grâce à sa batterie, vous pourrez parcourir sans recharge plus de 60 kilomètres.

La roue Teebike est connectée à une application pour vous permettre de la mettre en marche dès que le vélo entre en mouvement. A l’allumage, l’application se base sur les derniers paramètres utilisés. L’application ne sert pas seulement à garder les réglages, elle sert aussi d’antivol connecté… En appuyant sur le cadenas sur l’écran de l’application, vous activez l’alarme qui se déclenchera automatiquement au moindre mouvement.Pour terminer, Teebike est une marque française et c’est un bon point supplémentaire !

Les caractéristiques techniques de Teebike

Pour un prix abordable, la roue électrique Teebike transforme donc votre vieux vélo en vélo électrique. Voici ses caractéristiques techniques :

Matériau : Aluminium

Moteur : sur le moyeu de roue avant

Autonomie : 80 kilomètres

Batterie : Li-ion 315 Wh

Moteur : 250 Watts

Assistance électrique : vitesse maximale de 25 km/h

Vie de la batterie : 1500 charges

Temps de charge : 2 heures pour 80% et 4 heures pour 100%

Poids : 7.5 kg

Tailles de roues : 20 / 24 / 26 / 27.5 / 28 pouces

Type de freins : disques et patins

Connexion : Bluetooth basse énergie

Compatibilité smartphone : Apple 10 et au-delà / Android 5,0 et au-delà

Combien coûte une roue Teebike ?

Sur le site de la marque la roue Teebike est au prix unique de 795€, mais elle est disponible sur de nombreux autres sites marchands à 699€… Et ça vaut peut-être le coup d’aller y faire un tour. N’oubliez pas que ce sont les soldes, c’est le moment ou jamais de redonner une seconde vie à votre vélo musculaire pour le transformer en vélo électrique.