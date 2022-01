PI-POP le vélo électrique à supers condensateurs et SANS batterie

Les vélos électriques n’en finissent plus d’envahir nos villes ! Si c’est plutôt une bonne nouvelle pour l’écologie, le partage de la route est parfois compliqué entre ces nouveaux cyclistes et les automobilistes, il faut bien l’avouer. La plupart des grandes villes, les agglomérations, et même l’Etat encourage l’achat de vélos électriques à coup d’aides parfois très intéressantes. Cet engouement pour les vélos électriques encourage également le développement de nouvelles machines… Toujours plus performantes, toujours plus innovantes, et financièrement accessibles en bénéficiant des aides proposées. Dans le centre de la France, du côté d’Olivet (45), l’entreprise STEE, spécialisée dans l’électronique entre sur le marché du vélo électrique. Un nom rigolo, PI-POP, un petit concentré de technologie Made In France. Présentation.

PI-POP ou le vélo SANS batterie !

Vous avez bien lu, le PI-POP est un vélo électrique sans batterie… Mais comment est-ce possible lorsque l’on sait que c’est grâce à la batterie qu’il avance ? STEE utilise une technologie innovante basée sur les supers condensateurs. Au premier regard, il ressemble donc à un vélo électrique classique, mais en fait, c’est un vélo RÉVOLUTIONNAIRE ! PI-POP est le fruit de la recherche de plusieurs années par Adrien Lelièvre, directeur de STEE qu’il a repris en 2016. Actuellement, l’entreprise emploie 25 personnes et continue de développer le PI-POP

La technologie des supers condensateurs !

Le vélo électrique du Loiret pèse environ 20 kilos et embarque donc des supercondensateurs en lieu et place de la batterie. Ces pièces mécaniques et électroniques vont emmagasiner l’énergie dès lors que le pédalage est activé. Ils vont ensuite redistribuer l’énergie dès lors que l’appui sur les pédales se fera plus fort… Le PI-POP déclenchera donc l’assistance électrique dès l’amorce d’une côte ou en cas d’accélération.

PIPOP un vélo vraiment pas comme les autres !

Outre sa technologie innovante et le rendement excellent qu’il procure. Il faut savoir que le PI-POP est fabriqué à partir d’anciennes bicyclettes désossées. STEE y insère seulement la nouvelle technologie, donc le supercondensateur. Le PDG précise également que son innovation ne contient pas de produits chimiques ou de terres rares. Le principal avantage de ce genre de cycle est de ne pas avoir besoin d’avoir une batterie chargée avant de l’enfourcher… La recharge commence dès lors que commence le pédalage.

Premiers succès du PI-POP

STEE fabrique donc essentiellement des cartes électroniques, mais a déjà assemblée une vingtaine de vélos… 20 vélos qui se sont d’ailleurs vendus en quelques jours, tant l’innovante « batterie » enchante. 10 000 fans suivent le projet de STEE et ils étaient évidemment les premiers clients. Pour le moment, le PI-POP est vendu au prix de 1995€ mais STEE compte lancer la fabrication de 100 vélos supplémentaires avant d’en produire environ 1000 chaque année. Nul doute qu’ils trouveront preneurs, d’autant plus que l’entreprise du Loiret vient de signer un contrat avec l’enseigne BOULANGER qui assurera la distribution au grand public. A suivre donc ce PI-POP Made In France !