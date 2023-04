Clipp, un orthodontiste invente un dispositif ingénieux pour sevrer la tétine en douceur

Chez les enfants, il y a les adeptes du pouce et les adeptes de la tétine. Des réflexes naturels qui apportent du réconfort aux enfants. Cependant, chez certains, le sevrage peut être difficile et il est important que celui-ci se fasse en douceur. Le sevrage de la tétine est une étape cruciale dans le développement de l’enfant, car il marque la fin de l’utilisation de la tétine comme moyen de réconfort et d’apaisement. Le sevrage peut être un processus délicat pour les enfants et les parents. Néanmoins, il est important de le faire pour éviter les problèmes de dents et de langage associés à une utilisation prolongée de la tétine. Il n’y a pas de moment précis pour commencer le sevrage de la tétine. Cela devrait idéalement se faire avant que l’enfant ait atteint l’âge de 2-3 ans. Pour tenter d’apporter une solution douce de sevrage, un spécialiste de l’orthodontie, Arnaud Biezanek, a inventé Clipp. Il s’agit d’une tétine de sevrage brevetée qui aide les bébés à devenir grands, tout en douceur. Découverte.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Lorsque Arnaud est devenu papa en 2015 et en 2017, son épouse et lui ont tout de suite opté pour la tétine. Selon le spécialiste de l’orthodontie, le pouce est beaucoup plus nocif pour l’avenir des enfants. Et le sevrage du pouce est d’autant plus difficile, car il est disponible tout le temps, contrairement à la tétine. Cependant, lors d’un sevrage de tétine, l’enfant peut continuer à téter sa langue, ses joues, ses lèvres, et cela entraîne également des retards de croissance. Il se dit alors qu’il doit inventer quelque chose pour permettre aux enfants un sevrage en douceur.

Clipp, qu’est-ce que c’est ?

« Il ne faut surtout pas leur retirer du jour au lendemain, car cela va créer un manque et ils vont se rabattre automatiquement sur leur pouce », explique Arnaud, dans une interview accordée au journal Ouest-France. Il invente alors Clipp, un système unique en France, brevetée, qui se compose de cinq collerettes, s’empilant les unes sur les autres. Au fil du sevrage, les collerettes viennent s’ajouter les unes sur les autres, réduisant l’espace de succion. Cela rend la tétine plus lourde et, par ailleurs, plus inconfortable. Ce qui permet à l’enfant de s’en détacher presque naturellement.

Les deux enfants d’Arnaud ont été les premiers « cobayes » du dispositif Clipp, et cela a fonctionné parfaitement. Au bout de deux collerettes seulement, sa fille a irrévocablement lâché sa tétine. Un succès qui lui a donné l’idée d’en faire profiter les autres enfants, réduisant ainsi les risques de mauvaise élocution ainsi que les problèmes d’orthodontie.

Comment ça marche ?

Le sevrage avec Clipp se fait sur un temps d’un à deux mois, mais cela varie en fonction de l’enfant. L’idée est d’ajouter une collerette tous les sept jours environ. Un délai qui pourra être prolongé d’une semaine, si l’enfant n’accepte pas le changement aussi rapide. Les parents peuvent aussi déterminer des dates de passage à la collerette suivante, en concertation avec l’enfant, telle une étape vers le statut de « grand ». La tétine Clipp est fabriquée en Allemagne, car « nous n’avons malheureusement pas trouvé de fournisseur français », précise l’inventeur. En revanche, le packaging, les collerettes et la notice sont fabriqués en France. La tétine de sevrage Clipp est disponible sur le site de la marque au prix de 19,90 € et disponible dans certaines pharmacies. En savoir plus ? Rendez-vous sur Clipp.fr.