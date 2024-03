Les voiles d’acier « WindWing » de ce bateau cargo lui font économiser jusqu’à 12 tonnes de carburant par jour

Selon les estimations, le transport maritime est responsable de près de 3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Les navires de commerce, en particulier, rejettent chaque année plus d’un demi-milliard de tonnes de CO2 dans l’atmosphère. Constatant cette réalité, les ingénieurs étudient différentes stratégies pour essayer de réduire l’empreinte carbone de ces moyens de transport jugés fondamentaux. L’une d’entre elles est établie à partir d’une technologie datant de 3 millénaires avant notre ère : les voiles. Cependant, on est loin des voiles utilisées par nos ancêtres.

Des voiles révolutionnaires

Le concept de la propulsion éolienne a beaucoup évolué ces dernières décennies. Par exemple, le Pyxis Ocean, qui est le premier navire cargo au monde à bénéficier d’une telle technologie, intègre deux impressionnantes voiles en acier développées par l’entreprise britannique d’ingénierie maritime BAR Technologies. Mesurant près de 37 mètres de haut, ces énormes structures permettent au vaisseau affrété par Cargill de se déplacer plus rapidement et plus écologiquement. À noter toutefois que l’engin repose sur une propulsion hybride étant donné qu’il dispose également de moteurs thermiques. Le Pyxis Ocean a entamé son premier voyage en août 2023, quittant la Chine pour rejoindre le Brésil. Depuis, il a navigué un peu partout dans le monde dans le cadre d’un test qui aura duré six mois.

Des chiffres largement prometteurs

Les résultats de ce test sont désormais disponibles. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’opérateur de l’énorme vraquier de type Kamsarmax appartenant à Mitsubishi Corporation semble avoir tenu ses promesses concernant les économies de carburant. Pour annoncer la nouvelle, Cargill a publié un communiqué de presse sur son site web. D’après l’article, l’ajout des voiles Windwings ont permis au cargo d’économiser en moyenne 3,3 tonnes de carburant chaque jour. Cela représente près de 14 % de la consommation de carburant typique du navire. Dans des conditions de vent optimales, la baisse de consommation de carburant dépassait 11 tonnes par jour, ce qui a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 37 % par jour. Cela équivaut à limiter les émissions en retirant près de 500 véhicules automobiles de la circulation.

Vers une mise à l’échelle du concept ?

Bien sûr, Cargill et ses partenaires ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Compte tenu de ces résultats largement satisfaisants, l’affréteur du Pyxis Ocean envisagerait de doter ses quelque 700 navires de voiles similaires. Elle affirme déjà être en pourparlers avec plus de 250 ports à travers le monde afin de les convaincre de mettre en place des infrastructures adaptées aux navires équipés de grandes voiles. Plus d’infos : cargill.com. Que pensez-vous de cette innovation permettant de réduire la consommation de carburant des bateaux de transport ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .