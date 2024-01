ECOVACS dévoile le Deebot X2 Combo, un étonnant aspirateur robot jumelé à un aspirateur balai

Après avoir présenté le Deebot X2 Omni lors de l’édition 2023 de l’IFA, le salon de Berlin dédié aux nouvelles technologies et à l’électroménager, ECOVACS a dévoilé une version plus polyvalente de ce robot aspirateur durant le CES 2024, le X2 Combo. Ce dernier se démarque entre autres par la présence d’un aspirateur à main. Il a été conçu pour couvrir une plus grande surface et nettoyer plus efficacement tous les recoins d’un logement. Grâce à ce nouveau produit, l’entreprise technologique chinoise souhaite supplanter ses principaux concurrents, dont Vorwerk et sa Dream Team Kobold combinant un aspirateur balai et un aspirateur robot.

Un aspirateur à main pour un meilleur nettoyage

Si les robots aspirateurs facilitent grandement le nettoyage du sol, ils ne sont pas encore capables d’atteindre certaines zones d’une habitation, telles que le plafond. Pour permettre aux utilisateurs de nettoyer plus efficacement leur logement et d’éviter d’investir dans plusieurs appareils pour satisfaire leurs besoins, ECOVACS a décidé d’équiper le X2 Combo d’un aspirateur à main. Ce nouveau composant est doté d’un filtre HEPA, pouvant retenir les particules les plus fines, et aspire les déchets grâce à six cyclones séparant la poussière de l’air. Ce système garantit des performances d’aspiration optimales pendant les séances de nettoyage. À noter que l’aspirateur à main du X2 Combo peut accueillir quatre brosses, dont deux motorisées, ainsi qu’un manche. Ces éléments sont vendus séparément.

Un robot aspirateur de forme carrée et compact

Pour améliorer l’efficacité de son robot aspirateur, l’entreprise ECOVACS a décidé de conserver le format carré du X2 Omni. Sa forme lui permet d’atteindre plus facilement les coins et les recoins d’un logement et sa hauteur de 9,5 cm, de nettoyer les zones difficilement accessibles comme celles situées en dessous d’un lit ou d’un canapé. Par ailleurs, le Deebot X2 Combo a une puissance d’aspiration de 8 700 Pa, lui permettant d’éliminer plus efficacement les déchets sur le sol. Il est également doté d’une brosse de 200 mm, ainsi que de serpillières capables de laver le sol en profondeur et de nettoyer les salissures les plus tenaces. Lors des séances de nettoyage, les serpillières se soulèvent automatiquement lors d’un passage sur un tapis, grâce à un système de détection à ultrasons, et l’appareil bascule du mode lavage au mode aspirateur. D’après le fabricant, son nouveau produit a une capacité de franchissement de 22 mm.

Des technologies optimisant la qualité du nettoyage

Hormis le système de détection à ultrasons soulevant automatiquement les serpillières à l’approche d’un tapis, le Deebot X2 Combo est doté de la technologie LiDAR, lui permettant de détecter des objets à 10 m, et du système de contrôle vocale YIKO 2.0. Il est également équipé d’une intelligence artificielle utilisant le machine-learning pour apprendre à éviter les obstacles de manière dynamique et fluide, afin de couvrir davantage de surface. D’autre part, le X2 Combo est le premier produit signé ECOVACS compatible avec Matter 1.2 et peut donc s’adapter à n’importe quel écosystème de maison intelligente.

Pour information, la station d'accueil de cet aspirateur robot nettoie automatiquement ses serpillières avec de l'eau à 60 °C. Elle vide également son réservoir à déchets ainsi que celui de l'aspirateur à main, et remplit son réservoir d'eau afin de le préparer pour les prochaines tâches. Plus d'informations : ecovacs.com.