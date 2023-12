Nous avons testé l’aspirateur robot (laveur) Ultenic MC1, petit mais costaud !

« Je n’ai pas le temps ». « Je ne peux pas, j’ai à faire ». « Sortir maintenant ? Et, qui va passer l’aspirateur et laver le sol ? ». Ces phrases, nous les avons toutes prononcées un jour ou l’autre. La première, certains la prononcent même plusieurs fois par jour. Le temps est précieux, il passe très vite et dans notre monde effréné, c’est peut-être encore pire… Et, si vous aviez un moyen pour, justement, de vous dégager, un peu de temps pour vous ? Un temps que vous pourriez consacrer à la lecture, à chiller sur le canapé, ou juste à vous reposer. Ce temps gagné serait celui que vous passez à aspirer et à laver vos sols chaque jour de l’année. Découvrez celui qui pourra vous remplacer, et qui deviendra votre allié du ménage : le Ultenic MC1, un robot aspirateur petit, mais puissant qui saura trouver sa place chez vous. Découverte.

L’aspirateur robot laveur, est-ce vraiment utile ?

Il n’y a que ceux qui n’en possèdent pas qui estiment que ce n’est pas utile. Pour les autres, il est devenu indispensable, et nous ne pouvons plus nous en passer. Aujourd’hui, l’utilité des aspirateurs robots laveurs n’est plus à démontrer. Le premier aspirateur robot proposé en France est sorti en 1996, et à l’époque il avait été inventé par Electrolux, une marque suédoise qu’il n’est peut-être pas utile de présenter tant elle est connue. D’un simple aspirateur robot, qui ne devait pas être des plus performants, nous sommes arrivés à de petits bijoux de technologie. Aujourd’hui, posséder un aspirateur robot, qui, en plus, passe la serpillère, c’est gagner du temps, mais également économiser de l’électricité et de l’eau. Un aspirateur robot qui lave vos sols, c’est l’assurance de vous épargner cette tâche ménagère, qui peut s’avérer chronophage, surtout si votre maison est grande et que de petits animaux de compagnie s’y délestent de leurs poils. Place à la présentation du nouveau modèle Ultenic.

Déballage et montage

L’aspirateur robot laveur Ultenic MC1 est livré dans un imposant carton. Tous les éléments sont parfaitement protégés et une notice de montage rapide est disponible dès l’ouverture du carton. À l’intérieur de l’emballage, nous retrouvons le fameux aspirateur ainsi que sa base (en deux parties). L’aspirateur est livré avec quatre serpillères, deux sacs à poussières (dont un déjà monté), un filtre HEPA de rechange, un cordon d’alimentation et du détergent.

Le montage est assez simple. Il suffit de fixer les deux serpillères sur leurs supports magnétiques, et de remplir le réservoir d’eau propre avec du détergent.

La seconde étape consiste à appairer l’appareil avec l’application Ultenic. Pour cela, vous devrez utiliser la bande 2,4 GHz de votre réseau Wifi. L’aspirateur est automatiquement reconnu par l’application.

Au premier démarrage, l’aspirateur va intégralement scanner votre intérieur. Il est possible de définir plusieurs zones. Fréquence de lavage, mode de séchage, auto-lavage, l’aspirateur dispose de multiples fonctionnalités, impossible de toutes les passer au crible ici tellement elles sont nombreuses.

Présentation de l’aspirateur robot laveur Ultenic MC1

Accrochez vos ceintures, le nouvel Ultenic est un concentré de technologie qui va allègrement vous faciliter la tâche du nettoyage des sols, voire vous en débarrasser irrévocablement. Pour vous donner une nouvelle vision du nettoyage, il se dote d’une technologie de pointe et de fonctionnalités haut de gamme, et il promet une expérience de nettoyage intelligente et efficace. Au cœur de la puissance de nettoyage du MC1, se trouve sa serpillère à double rotation, qui tourne à une vitesse impressionnante de 180 fois par minute. Cette action génère une pression de 6N sur le sol, permettant d’éliminer même les taches les plus tenaces. Ainsi, les traces de terre laissées par vos animaux, puis séchées par le chauffage, disparaîtront comme par magie.

C’est aussi le cas de toutes taches suspectes qui pourraient encrasser votre sol. Et, vous n’aurez même pas besoin de nettoyer la serpillière, il va aussi s’en occuper et en 60 secondes chrono ! Toujours prêt pour le nettoyage suivant : telle pourrait être sa devise ! De plus, la station propose des options de séchage à l’air chaud, avec le choix entre un séchage rapide en deux heures ou un séchage silencieux en quatre heures.

La personnalisation avancée et les cartes de votre maison

Chaque maison est unique et la configuration de chacune l’est peut-être encore plus. Là encore, aucune configuration ne lui posera des problèmes, puisqu’il est absolument capable de créer une cartographie précise de chacune de vos pièces. Vous allez également pouvoir personnaliser les modes et les séquences de nettoyage, définir la fréquence de lavage des serpillères, et choisir le mode de séchage qui convient le mieux à vos besoins. L’intelligence de cet aspirateur robot laveur passe aussi par l’application Ultenic dédiée. Grâce à elle, vous pouvez définir des zones d’exclusion, empêchant ainsi le robot aspirateur de nettoyer les zones que vous préférez laisser intactes. Cette fonctionnalité procure une flexibilité totale sur la manière dont votre maison est nettoyée.

Vous êtes absents plusieurs jours : il s’occupe de tout !

Imaginons que vous envisagiez une petite semaine aux sports d’hiver dans quelques semaines… Grâce à l’application Ultenic, vous allez pouvoir contrôler votre robot aspirateur à distance, mais vous pouvez par ailleurs programmer des heures spécifiques pour le nettoyage. Le MC1 commencera automatiquement son travail de nettoyage à l’heure que vous avez réservée, et ce, chaque jour, si vous le lui demandez. Et, ce n’est pas tout, l’intelligence du MC1 ne se limite pas au sol. Il détecte automatiquement les tapis et ajuste automatiquement son aspiration, garantissant un nettoyage en profondeur et efficace, quel que soit le type de surface.

Et, ne vous inquiétez pas pour ses réservoirs pendant votre absence, ils ne seront probablement pas encore pleins à votre retour. Eneffet, l’aspirateur robot laveur propose une grande capacité pour une autonomie prolongée. Avec un sac à poussière de 3 L, un réservoir d’eau propre de 4 L, et un réservoir d’eaux usées de 4 L, vous bénéficiez d’une capacité de stockage généreuse, réduisant ainsi la fréquence des vidanges et vous permettant largement quelques jours d’absence.

Que faut-il savoir de plus sur l’aspirateur robot laveur Ultenic MC1 ?

Équipé d’une technologie de numérisation laser, le robot aspirateur Ultenic MC1 révolutionne le nettoyage domestique en garantissant une navigation précise et sans faille. Grâce à cette innovation, le MC1 peut identifier avec une grande précision les obstacles sur son chemin, évitant ainsi (presque) toutes les collisions et assurant un nettoyage en douceur. Cependant, si vous programmez votre aspirateur en votre absence, il faudra tout de même veiller à ce qu’aucun obstacle ne vienne le bloquer pendant le nettoyage. Lui ne risquerait rien, il se déchargerait, mais votre sol, lui, ne serait pas nettoyée.

Un petit bonus : le partage familial via l’application Ultenic. Elle permet d’être dupliqué sur plusieurs smartphones afin que chaque membre de la famille le contrôle. On peut très bien imaginer que votre adolescent lui demande de nettoyer sa chambre et uniquement celle-ci, sans tenir compte du nettoyage des autres pièces. Au-delà de ses capacités de navigation, le MC1 se distingue par ses spécifications techniques impressionnantes. Arborant la marque Ultenic, il se présente dans une couleur Nori élégante et des dimensions pratiques de 50,5 L × 55 l × 51,5 H centimètres. Avec une tension de 14,4 volts et une capacité généreuse de 3 litres, ce robot aspirateur ne compromet ni la puissance ni la capacité de stockage.

De plus, son niveau sonore de 62 dB théorique (75,5 dB selon nos mesures) assure un fonctionnement « relativement » discret. Avec sa technologie de pointe, ses spécifications techniques solides et son contrôle intuitif, le MC1 offre une solution complète et intelligente pour simplifier et améliorer la routine de nettoyage quotidienne. Accueillez la révolution du nettoyage à votre domicile et laissez le MC1 redéfinir la manière dont vous abordez l’entretien de votre maison.

Conclusion

L’aspirateur robot laveur Ultenic MC1 est globalement un bon aspirateur. Il aspire et lave correctement les sols grâce à ses serpillères extensibles. L’aspirateur est équipé d’une brosse centrale à « poils », c’est un peu dommage d’utiliser cet ancien système, car les brosses en caoutchouc sont beaucoup plus efficaces avec les poils d’animaux. Tous les accessoires peuvent se ranger dans la base, sous le sac à poussière. La station de recharge et de vidange est un peu plus compacte que ses concurrents, ce qui en fera un allier de choix pour les petits appartements. L’aspirateur est disponible sur Amazon à 631,99 € au lieu de 791,99 € (en cochant le coupon de 120 € et le bon de réduction de 6 % : MC1NEOZONE du 2 au 8 décembre 2023), Cdiscount (659,99 €), Darty (659,99 €), Fnac (659,99 €) et directement sur le site officiel Ultenic (679,99 €).

Les plus

Des serpillères efficaces

Un lavage efficace

Une station compacte

De nombreuses options dans l’application

Les moins

Une brosse centrale dépassée

Un niveau sonore moyen

