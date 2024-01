Notre test et avis sur l’aspirateur balai sans fil Dreame R20

Dans une maison ou un appartement, nous passons un temps certain à nettoyer nos sols. Sans être esclave du ménage, il est agréable de conserver ses sols propres et parfois cela nécessite un peu de temps et d’organisation. Pour vous aider dans cette tâche, nous vous proposons de découvrir l’aspirateur balai sans fil Dreame R20, que nous avons pu tester. Cet aspirateur balai montre toute sa puissance d’aspiration, et offre quelques fonctionnalités originales et plutôt utiles, comme la détection des poussières grâce à une technologie laser. Le Dreame R20 est disponible au prix de 392,89 €* sur Amazon, un prix raisonnable au regard de ses qualités. Voici notre retour d’expérience.

Le contenu du colis

Le contenu du carton du Dreame R20 comprend une gamme complète d’accessoires essentiels pour répondre à divers besoins de nettoyage. Parmi les éléments inclus, on retrouve une brosse multi-surfaces équipée de lasers pour une meilleure visibilité, permettant de dénicher même les poussières les plus fines. Une brosse à rouleau souple est également fournie, ainsi qu’une mini-brosse motorisée pour des performances optimales sur différents types de surfaces. L’adaptateur flexible et le tube d’extension en fibre de carbone procurent une grande flexibilité pour atteindre les endroits difficiles d’accès.

Pour les espaces restreints, la brosse plate (suceur court) ainsi que l’outil combiné flexible (suceur long avec brosse) sont inclus pour une polyvalence accrue. Le chargeur est bien sûr inclus pour maintenir l’autonomie de l’aspirateur. De plus, une station de charge 2-en-1 est fournie, qui sert en même temps de point de recharge et de stockage pratique, avec les chevilles et les vis nécessaires pour la fixation. L’ensemble d’accessoires fourni avec le Dreame R20 garantit une solution complète pour tous vos besoins de nettoyage.

Présentation de l’aspirateur balai sans fil Dreame R20

L’aspirateur balai sans fil Dreame R20 propose une expérience de nettoyage supérieure avec une aspiration puissante de 190 aW. Doté de caractéristiques avancées, il garantit un nettoyage efficace et pratique dans toute la maison. Grâce à sa conception anti-emmêlement, ses brosses à rouleaux souples et sa détection de la saleté, il se démarque en garantissant une solution complète pour un nettoyage en profondeur.

L’affichage LED et les lumières LED bleues ajoutent une touche moderne et facilitent l’utilisation, même dans les zones moins éclairées. Avec une autonomie remarquable de 90 minutes et une batterie rechargeable, cet aspirateur balai assure une couverture étendue sans interruption. De plus, son kit d’accessoires et son dock de chargement inclus en font un choix pratique pour maintenir la propreté intérieure. Que ce soit pour les poils d’animaux, les tapis ou les sols, cet appareil polyvalent fonctionne sans fil pour une flexibilité maximale. Pesant seulement 1,65 kg, il combine puissance et légèreté pour simplifier vos tâches de nettoyage.

Quels sont les points forts de l’aspirateur balai sans fil Dreame R20 ?

La Dreame R20 Aspirateur sans Fil propose une nouvelle expérience de nettoyage. Grâce à son éclairage de tête de brosse amélioré, intégrant des LED bleues qui illuminent même les zones les plus sombres, garantissant ainsi un nettoyage en profondeur, y compris dans les recoins difficiles d’accès. Cette conception intelligente et unique se traduit par des caractéristiques innovantes, telles que sa reconnaissance intelligente de la poussière et ses têtes de brosse ainsi que ses accessoires interchangeables, qui contribuent à un nettoyage efficace et polyvalent de diverses surfaces.

L’aspirateur R20 présente une performance durable avec une autonomie exceptionnelle de 90 minutes, soutenue par une batterie puissante et une mini-brosse motorisée légère pour éliminer efficacement les poils et la poussière, même dans les zones les plus exiguës de votre maison. Grâce à des outils tels que le suceur plat pliable, l’adaptateur flexible, le combiné large et la mini-brosse motorisée, le nettoyage des grandes surfaces devient aussi simple que celui des espaces plus petits. De plus, le matériau léger en fibre de carbone réduit le poids et les inconvénients, offrant ainsi une expérience de nettoyage plus pratique et confortable. La commodité se poursuit avec une facilité de rangement pour une organisation sans effort.

Que faut-il savoir de plus sur l’aspirateur balai sans fil Dreame R20 ?

Le Dreame R20 est équipé d’un écran couleur intuitif qui affiche des informations clés telles que l’autonomie restante et les modes d’aspiration par le biais de codes couleur (rouge, orange, vert, blanc/bleu). Son mode automatique simplifie le processus de nettoyage en ajustant automatiquement la vitesse et la puissance d’aspiration en fonction du niveau de saleté, avec un niveau sonore allant de 78 dB à 85 dB à la vitesse maximale.

Le réservoir de 0,6 L peut être rempli rapidement, mais il est entièrement détachable pour un entretien aisé. L’autonomie de l’aspirateur dépend du mode de puissance choisi : en mode faible puissance, il peut fonctionner pendant 90 minutes, tandis que le mode performance réduit cette durée à environ 15 minutes. Le mode automatique maintient l’autonomie à approximativement 40 minutes en fonction des saletés détectées.

Conclusion

L’aspirateur est design, puissant et relativement silencieux. Pour être véritablement efficace, le mode maximal est nécessaire pour venir à bout de toutes les saletés. L’autonomie est très bonne et dans la moyenne des aspirateurs balais. Le Dreame R20 est disponible au prix de 392,89 €* sur Amazon, un prix très correcte au regard de ses qualités et de ses nombreux accessoires.

Les plus

Puissant

Silencieux

Maniable

De nombreux accessoires

Une fixation murale

Une brosse éclairée

Les moins

Un manche non télescopique

Ne tient pas seul debout

Dreame New R20 Design Fonctionnalités Installation / Prise en main Puissance / Efficacité Autonomie Niveau sonore de l'aspirateur Rapport Qualité / Prix Un bon rapport qualité / prix User Rating: 3.35 ( 1 votes)