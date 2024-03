En promotion, l’aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1 Elite est à seulement 249,14 €, avec ce code de réduction

Nous entrons dans l’équinoxe de printemps qui devrait pendant quelques mois nous apporte soleil et douce chaleur. Et, le printemps, c’est aussi le moment que nous choisissons souvent pour briquer notre maison à fond. Vous en avez assez de passer l’aspirateur puis la serpillière, cela vous prend trop de temps. Pourquoi ne pas tenter l’expérience de l’aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1 Elite ? Un modèle que nous avons testé l’année dernière et noté 3,5/5 par plus de 66 utilisateurs. Un aspirateur laveur sans fil, léger, mais puissant, qui devrait vous permettre de gagner du temps et, par conséquent, de profiter de plus de temps pour faire le plein de vitamine D, en vous exposant aux premiers soleils. Une bonne nouvelle ? Oui, lecteurs de NeozOne, nous avons un code promo exclusif de 6 % de réduction pour vous. En entrant le code suivant : NEOZONE6 avant votre paiement, le prix de l’aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1 Elite sera de 249,14 € au lieu de 359,99 €. C’est le moment d’en profiter, le code promotion sera valable jusqu’au 24 mars inclus.

Les points forts de l’aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1 Elite

Avant d’entrer dans quelques détails, voici les principaux points forts à connaître si vous décidez de dégainer votre carte bancaire pour profiter de la promotion. L’aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1 Elite se dote de stations de recharge autonettoyantes, et dispose d’une autonomie de 50 minutes, un temps qui vous permettra amplement de nettoyer la totalité de vos sols. D’autant qu’il se dote aussi d’une fonction de détection intelligente qui ajuste automatiquement la puissance d’aspiration et la quantité d’eau, en fonction des tâches sur son chemin. Avec un poids de seulement 4,3 kg, il est très léger et facile à manipuler même lorsque les forces physiques diminuent. De plus, il s’équipe d’une brosse automotrice, qui le rend commode à manipuler dans toutes les situations. Quant à ses capacités, sachez que cet aspirateur est plutôt recommandé pour les sols durs, et les sols bois. Le fait qu’il soit aussi laveur, le rend difficile à utiliser sur les tapis ou parquets anciens, par exemple.

Que faut-il savoir de plus sur l’aspirateur laveur sans fil Ultenic AC1 Elite ?

L’aspirateur laveur sans fil AC1 Elite dispose donc d’une autonomie continue de 50 minutes. Cela signifie que pendant ce laps de temps, vous n’aurez pas besoin de le recharger ou de le remplir. Cela est rendu possible grâce à ses deux grands réservoirs d’eau indépendants, permettant la séparation efficace des déchets solides et liquides. Quant à l’entretien, l’aspirateur nettoyeur 2 en 1 AC1 Elite, il ne devrait pas non plus, vous causer de problèmes ! En effet, il est équipé d’un système autonettoyant innovant, éliminant ainsi le besoin de retirer les brosses pour les nettoyer sous l’eau. La station propose un mode de nettoyage automatique des brosses, suivi d’un séchage par air, rendant l’appareil prêt à être utilisé pour le prochain nettoyage. De plus, il est livré avec un support de rangement 3-en-1 rechargeable. Avec lui, votre maison reste propre, sans odeurs et plus saine.

Toutes les caractéristiques techniques

Marque : ‎Ultenic

Modèle : AC1 Elite

Couleur : noir

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎27 × 21 × 110 cm

Capacité : ‎1,15 l

Puissance : 230 watts

Niveau sonore : 78 dB

Autonomie : 50 minutes

Poids de l’article : 4,3 kg

Disponibilité des pièces détachées : ‎10 ans

Le contenu du colis

Une base de chargement

Une brosse de nettoyage

Une brosse à rouleau

Un filtre HEPA

Deux nettoyants

Un aspirateur laveur sans fil avec batterie intégrée

Un manuel d’instruction

Rappel de la promotion exclusive réservé aux lecteurs de NeozOne : en entrant le code NEOZONE6, vous bénéficierez d’une réduction de 6 %, soit un prix de 249,14 € au lieu de 359,99 €. Promotion valable jusqu’au 24 mars inclus.