Test de l’aspirateur robot 100 % autonome et très haut de gamme Ecovacs Deebot T20 Omni avec collecteur

Lorsque vous rentrez du travail, vous avez besoin de vous détendre, et de vous reposer. Mais, parfois, les tâches ménagères vous empêchent de prendre du temps pour vous, surtout avec les vacances qui approchent et les ados qui vont rester à la maison. Le risque étant de retrouver une maison dans laquelle traînent des miettes, un soda renversé ou les céréales du matin sur le sol de la cuisine. Pour pallier tous ces petits tracas du quotidien, Ecovacs lance le Deebot T20 Omni, un aspirateur robot laveur ultra-perfectionné. Deux choix s’offriront alors à vous : le programmer pour que votre maison soit nickel à votre arrivée, ou expliquer son fonctionnement à vos ados en cas d’accident de soda sur le sol du salon ! Allez, ça va bien se passer… Découvrez ce monstre d’efficacité, vous allez l’adorer !

Déballage

L’aspirateur laveur Ecovacs Deebot T20 Omni est livré dans un carton très imposant. Ce dernier est parfaitement emballé et protégé avec des couches de carton et des films de papier de soie épais. Une notice de démarrage rapide est disponible sur le dessus du carton.

Nous retrouvons à l’intérieur du carton une imposante base de recharge qui servira également à stocker une quantité d’eau propre et à collecter la poussière ainsi que les eaux sales de l’appareil.

Nous retrouvons par ailleurs le fameux aspirateur, un cordon d’alimentation, une notice d’utilisation, deux brosses, deux balais à trois branches, ainsi qu’une petite brosse de nettoyage. L’aspirateur n’est pas livré avec des pièces de rechange ni sac de rechange pour le collecteur. Pensez à faire un petit stock.

Installation et prise en main

L’installation de l’aspirateur prend seulement quelques minutes. Il suffit de fixer les deux brosse, le balai sur l’aspirateur et l’allumer (le bouton d’alimentation est positionné sous la trappe magnétique) de l’appareil.

De plus, on retrouve sous la trappe le réservoir de poussière de l’appareil.

On lance l’application Ecovacs (disponible sur iOS et Android) et l’on appaire l’appareil sur le réseau Wifi de la maison (en 2,4 ghz).

Prise en main de l’appareil

Nous avons testé l’appareil sur plusieurs supports (carrelage, parquet en chêne et tapis à poils courts). Le robot aspirateur est particulièrement silencieux et s’affranchit de tous les types de saleté, même les poils longs d’animaux.

L’aspirateur ne se cogne pratiquement jamais à son environnement. Ce dernier identifie et évite avec efficacité tous les obstacles de la maison (chaussures, câbles et mobilier). Le lavage humide est également très performant, même sur les taches les plus tenaces.

Les points forts du robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T20 Omni

L’aspirateur est doté d’une station Omni tout-en-un améliorée, équipée du premier lavage de serpillière à l’eau chaude.

Avec une puissance d’aspiration de 6 000 Pa, une cartographie rapide en 6 minutes et une autonomie de 260 minutes, ce robot aspirateur laveur propose un nettoyage avancé et intelligent. Grâce à l’application Ecovacs Home et à l’assistant vocal YIKO (un peu dur d’oreille), le contrôle du robot est simplifié.

Avec un séchage à l’air chaud en 2 heures et une capacité de franchissement de seuil de porte de 20 mm, ce robot vous garantit une grande flexibilité d’utilisation. De plus, le système de cartographie multi-étages vous proposent une expérience de nettoyage personnalisée et pratique.

Le robot est équipé d’une brosse en caoutchouc pour un nettoyage efficace et d’un sac et d’un filtre à poussière anti-bactérien pour une hygiène optimale.

Une station révolutionnaire pour le Deebot T20 Omni

Ecovacs introduit une série de fonctionnalités innovantes dans son dernier modèle, offrant ainsi une expérience de nettoyage domestique inégalée. Une de ces caractéristiques révolutionnaires est l’auto-lavage des serpillières à l’eau chaude. Grâce à de l’eau chaude, les taches tenaces, en particulier les taches grasses, sont dissoutes efficacement. De plus, la station se dote d’une fonction auto-vidage du bac à poussière Deebot avec une puissance de 28 kPa, soit un vidage automatique réalisé en moins de 10 secondes.

Pour maintenir l’hygiène, le Deebot dispose également d’une fonction d’auto-séchage. Après le nettoyage, un dispositif de chauffage intégré s’active pour sécher rapidement les serpillières propres. Enfin, Ecovacs a simplifié le processus d’entretien grâce à l’auto-nettoyage de la station. Cette fonctionnalité permet de maintenir la station facilement sans avoir besoin de la démonter ou de la laver fréquemment.

Un nettoyage en profondeur

La dernière innovation dans le domaine du nettoyage domestique est la serpillère intelligente qui réagit à la présence de moquette. Lorsqu’il détecte de la moquette ou un tapis, la serpillère se soulève automatiquement, permettant ainsi de nettoyer aisément les sols durs tout en aspirant efficacement les moquettes, sans risque de les endommager.

Pour une performance d’aspiration optimale, le modèle intègre une nouvelle brosse en caoutchouc, combinée à une puissance d’aspiration impressionnante de 6 000 Pa. Le nettoyage en profondeur des zones difficiles d’accès, comme les coins, est rendu possible grâce à la méthode de nettoyage innovante baptisée « Smart Wave » et au système de balayage rotatif OZMO Turbo 2.0.

Les technologies avancées du robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T20 Omni

La combinaison des technologies TrueDetect 3D 3.0 et TrueMapping 2.0 fait du Deebot un robot aspirateur exceptionnel. Grâce à TrueDetect 3D 3.0, il peut éviter les obstacles avec une précision impressionnante d’un millimètre. Avec TrueMapping 2.0, le Deebot est capable d’effectuer une cartographie complète et précise de votre environnement domestique à 360 degrés.

Sa précision de détection des petits objets est quatre fois supérieure à celle des technologies de détection laser LDS classiques. De plus, avec l’assistant vocal YIKO, le contrôle vocal intuitif activé par l’IA, vous pouvez simplement activer votre Deebot en prononçant “OK YIKO”. (Les différentes commandes sont listées dans l’application.)

Quelles sont les nouveautés pour le robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T20 Omni

Le Deebot T20 Omni propose un mode « aide ménagère » sur mesure, éliminant ainsi la nécessité de réglages supplémentaires. En un seul clic, vous pouvez nettoyer toute la maison sans effort. Les dernières nouveautés incluent des options de nettoyage rapide, standard et délicat, offrant par conséquent des solutions diversifiées pour répondre à différents besoins de nettoyage. Il propose également différentes options de nettoyage en fonction de vos besoins spécifiques.

L’aspiration seule est idéale pour un nettoyage quotidien de toute la maison, tandis que le mode lavage seul est parfait pour éliminer les taches de liquides renversés tels que le lait. Si vous souhaitez un nettoyage complet, l’option d’aspiration et de lavage simultanés est idéale pour une propreté impeccable dans toute la maison. Pour un nettoyage en profondeur, vous pouvez choisir l’option d’aspiration suivie du lavage pour un résultat optimal.

Conclusion

Le robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T20 Omni est un appareil totalement autonome. Sa base de recharge collecte la poussière et les eaux sales directement à l’intérieur. L’aspiration est puissante et le lave très efficace et malgré cela, il reste particulièrement silencieux.

Sa cartographie avancée et ses détecteurs lui procurent une grande agilité. Il évite absolument tous les obstacles qui se présentent devant lui. Dommage que ce dernier ne soit pas livré avec des pièces de rechange et surtout un sac collecteur de poussières supplémentaires, mais on chipote un peu… Le robot aspirateur Ecovacs Deebot T20 Omni est disponible au prix de 1 099,99 € sur Leroy Merlin, Darty, Boulanger, Fnac et Amazon.

Les plus

100 % autonome (base collectrice)

Une aspiration puissante

Un mode serpillère efficace

Un radar très performant

Silencieux

Les moins

Pas de pièces de rechange ni de sac supplémentaire

Une application de reconnaissance vocale (YIKO) perfectible

Toutes les caractéristiques techniques du robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T20 Omni

Retour à la base automatique et reprise du travail : oui

Vidange automatique : oui (Autovidage)

Connecté : Oui

Usage aspirateur : sols

Compatibilité assistant vocal : Google

Autonomie max (pour un cycle de nettoyage) : 260 Minutes

Capacité du réservoir : 4 litres

Nombre de modes de nettoyage : 4 (Automatique, personnalisé, zone, maison)

Télécommande fournie : non

Type de batterie : Li-ion

Forte puissance d’aspiration de 6 000 Pa avec brosse en caoutchouc

Compatibilités : iOS et Android

Poids : 18,4 kg

Longueur du produit : 45 cm

Largeur du produit : 43 cm

Hauteur du produit : 58 cm

Disponibilité des pièces détachées : 5 ans

Indice de réparabilité : 8,1/10

