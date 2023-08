Ce dispositif va vous permettre d’économiser et de consommer moins de bois de chauffage l’hiver prochain

Il ne reste plus que quelques jours avant que le mois d’août touche à sa fin. Les vacances sont, pour la plupart, déjà loin et il est temps de penser à la rentrée. Les Français seraient-ils plus prévoyants quant à leurs commandes de bois et pellets cette année ? Toujours est-il que les fournisseurs de combustible sont déjà débordés et que les stocks s’épuisent. Que vous soyez chauffé avec un poêle à bois ou un poêle à granulés, avez-vous pensé à vous équiper d’un ventilateur de poêle à bois ? Il pourrait vous faire économiser quelques kilos de pellets. Ce qui ne serait peut-être pas une mauvaise idée, si les stocks venaient de nouveau à s’épuiser ! Découverte.

Le ventilateur de poêles à 6 pales ultra silencieux chez Cdiscount

Ce modèle de ventilateur pour poêles à bois ou à pellets se dote de six lames de 180 mm de diamètre et fonctionne à une vitesse de moteur réglable de 800 à 1 100 tr/min. Silencieux, avec seulement 35 dB, vous ne l’entendrez jamais tourner, même lors de votre sieste. Concernant le démarrage et l’arrêt, ils se font automatiquement, dès que la température passe au-dessus ou en dessous de 55 ℃. Et peu importe la chaleur de votre conduit, il est capable de résister à une température maximale de 350 °C. L’installation se fait en quelques minutes et vous permet de diffuser la chaleur générée par le poêle ou le conduit dans votre pièce. Vous pouvez acheter ce ventilateur de poêles à 6 pales ultra silencieux chez Cdiscount au prix de 45,99 €*.

Le ventilateur pour poêle à 6 lames avec thermomètre chez Leroy Merlin

Le modèle vendu chez Leroy Merlin est assez semblable au précédent, mais il se déclenchera dès les 50 °C atteints. Nous possédons ce type de ventilateur et pouvons vous assurer qu’il lui faut moins de deux minutes pour se déclencher et renvoyer la chaleur vers le centre de la salle à manger. Fabriqué en aluminium anodisé, ce matériau durable résiste à la corrosion et à l’usure, assurant une longue durée de vie et une conductivité thermique efficace.

Et lui aussi se veut silencieux, avec seulement 35 dB, en fonctionnement. Côté températures, il peut supporter celles comprises de 50 °C à 345 °C. Il dispose également d’un thermomètre qui vous permettra de surveiller la température de votre conduit. Vous pouvez acheter ce ventilateur pour poêle à bois 6 lames avec thermomètre chez Leroy Merlin au prix de 45,99 €*.

Le ventilateur de poêles à 7 lames avec thermomètre sur Amazon

Ce dernier modèle propose une lame supplémentaire et affiche donc sept lames. Ce qui lui permet une répartition de la chaleur optimisée. Fabriqué en oxyde d’aluminium, il se dote par ailleurs d’un système de sécurité intégré au bas du ventilateur. Ce système assure une protection contre les risques de surchauffe. Concrètement, dès que la température maximale de 350 °C est atteinte, il se coupera automatiquement pour le préserver. Vous pouvez acheter ce ventilateur de poêles à 7 lames avec thermomètre sur Amazon au prix de 36,99 €*.

En savoir plus ? Rendez-vous sur l’article que nous avions consacré aux ventilateurs pour poêles l’année dernière. Retrouvez tous les ventilateurs de poêles disponibles sur Amazon, Leroy Merlin ou Cdiscount, vous n’aurez que l’embarras du choix !

*Les prix ont été relevés le 24 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

