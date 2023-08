« Deux fois plus de demande », risque-t-on une pénurie de pellets et de bois de chauffage en 2023 ?

Les pellets de bois et le bois de chauffage subiront-ils le même sort que l’année passée en voyant leurs prix flamber ? Depuis plusieurs mois déjà, à travers divers articles, nous vous conseillons d’anticiper vos commandes et cette fois-ci, contre toute attente, nous avions vu juste ! La Belgique, pays frontalier de la France et parfois fournisseur de certains foyers français, connaît sa première hausse de prix. Cela concerne les pellets de bois, ainsi que le bois de chauffage et apparemment cela ne devrait pas s’arrêter immédiatement. Mais quelles sont les raisons de cette hausse ? Risque-t-on une pénurie de combustibles au bois ? On vous explique tout !

Pourquoi le prix du bois repart-il à la hausse ?

En 2022, la flambée des prix avait été causée, en partie, par le déclenchement de la guerre en Ukraine ainsi que par des conjonctures géopolitiques et économiques défavorables. Acculés par les hausses des prix du gaz et de l’électricité, les Français, comme les Européens, s’étaient alors rués sur les pellets et le bois de chauffage. Cet engouement soudain avait très vite provoqué une hausse des prix et surtout une rupture des stocks. À ce moment-là, la France fut incapable de fournir la matière première aux 7 millions de foyers qui utilisent le bois.

De plus, le gouvernement a mis en place des aides à l’achat de poêles à granulés, via MaPrimeRenov, des chèques énergies bois et l’interdiction d’installer des chaudières au fuel. Naturellement, les Français se sont alors équipés de poêles à granulés. Le problème était que les stocks de pellets, qui sont nécessaires au fonctionnement de ces appareils de chauffage, eux, n’ont pas été anticipés. C’est pourquoi, nous en avons grandement manqué l’an dernier. « La demande du marché est plus de 2 fois supérieure à celle de l’an dernier alors que la consommation effective ne devrait croître que de 12 à 13 % », estime Propellet dans une interview accordée au journal L’avenir.

Et cette année, pourquoi s’approvisionner risque d’être encore difficile ?

Nous ne sommes pas encore au stade de la rupture des stocks. Cependant, alors que nous entamons à peine le mois de septembre, le marché se tend déjà. Et c’est assez nouveau, car en temps normal, les tensions apparaissent plutôt en octobre ou novembre. Mais cette année, les commandes ont débuté dès le mois de février 2023, en prévision de l’hiver 2024. Et si les producteurs ne peuvent plus répondre à certaines demandes en ce moment, c’est tout simplement puisqu’ils produisent toute l’année, selon les capacités de fonctionnement de leurs entreprises.

Chaque mois, ils produisent environ 8 % des besoins des Français. Cependant, ces derniers ont grandement commandé, et en plus grande quantité, sur des mois qui ne sont pas habituels. Résultat : les stocks produits pour la période habituelle de commandes sont déjà amoindris.

Pourquoi faut-il absolument passer commande maintenant ?

La France a bien augmenté sa capacité de production, mais cela ne suffira pas encore à combler toutes les commandes. Toujours selon Propellet, les foyers français ont une nouvelle tendance : le surstockage, ce que l’on peut aisément comprendre. Ainsi, lorsque des pellets sont disponibles, ils ne commandent plus une seule palette, mais deux ou trois pour anticiper une éventuelle hausse des prix. De plus, les récentes augmentations des matières premières et des énergies vont encore faire grimper le coût ! La pénurie n’est donc pas encore à l’ordre du jour, cependant, une possible hausse des prix est de nouveau à prévoir dans les mois à venir. Consultez notre annuaire des vendeurs de pellets ou des vendeurs de bois de chauffage locaux, pour tenter de trouver votre bonheur peut-être ?

