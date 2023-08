« Les stocks de pellets s’épuisent déjà », le prix des granulés de bois bientôt à la hausse ?

À quelle sauce les utilisateurs de pellets de bois seront-ils mangés cette année ? Nous nous souvenons tous, enfin surtout les utilisateurs, que le prix des pellets avait flambé l’année dernière. Une demande qui explose, une offre qui n’est pas en mesure de la satisfaire et la tonne s’est envolée à près de 1 000 € au plus fort de la crise. Cette année, ce sera à priori encore compliqué de trouver des prix bas. En Bretagne, Philippe Rochard, directeur de Bretagne Multi-Énergies, n’est pas foncièrement optimiste sur une éventuelle baisse des prix. Il s’est confié au site Hitwest Ouest France sur la situation et vous allez comprendre qu’elle n’est pas encore en phase d’amélioration. Décryptage.

Quelle est la situation actuelle en France ?

« Nous sommes obligés de limiter le nombre de palettes… car nous n’avons pas suffisamment de stock pour faire face à la demande. » Voici comment le directeur de l’entreprise présente la situation actuelle. Cette situation est notamment due à la très grande précocité des commandes des clients qui, cette année, se sont hâtés dès les mois de mai et juin. En temps normal, le pic de commandes se situe plutôt en août ou en septembre, juste avant l’automne. Pourtant, l’entreprise a prévu le coup en passant de trois à six fournisseurs, mais apparemment, cela ne suffira pas. Les stocks s’épuisent déjà et chaque client ne peut acheter que deux palettes ! Du jamais vu pour le gérant de l’entreprise. Quant au délai de réception, il est d’un mois environ, avec plus de 2 000 palettes déjà réservées. Concrètement, si vous passez commande maintenant, vous ne serez pas livrés avant la fin du mois de septembre.

Quelles sont les prévisions pour cette année ?

L’approvisionnement en granulés de bois dans les mois à venir risque d’être complexe, d’après les perspectives de Philippe Rochard. Malgré les efforts, la production française peine à s’aligner sur la demande croissante et les importations ne sont plus une option fiable. Les pays de l’Est, tels que la Lituanie et la Pologne, conservent désormais leurs stocks en autoconsommation, renforcés par la conjoncture énergétique mondiale. La demande soutenue et les tensions sur le marché ont déjà poussé les prix des sacs de granulés de bois de 6,80 € à 7 €, bien qu’ils restent en deçà des tarifs de l’automne précédent. Cependant, cette situation ne sera probablement pas durable. La hausse attendue des prix des granulés découle de la combinaison de la forte demande et de l’augmentation des coûts de production, un processus complexe allant de la découpe des arbres à la compression de la sciure.

Mais alors, quand le prix des pellets va-t-il enfin se stabiliser ?

À l’heure actuelle, la tonne de pellets se vend autour de 500 €, ce qui est un prix raisonnable, même s’il est toujours au-dessus de celui que l’on a pu connaître avant la crise. Si en 2021, le sac de 15 kg se vendait autour de 4 €, aujourd’hui, il est difficile d’en trouver à moins de 7 €. En 2022, la tonne de pellets est parfois montée jusqu’au prix de 1 000 € dans certains départements. Selon Philippe Rochard, les prix vont encore augmenter cette année, sans pour autant atteindre les records de l’an dernier. Quant à la stabilisation du marché, elle n’aura pas lieu avant deux ans environ. Le temps que les usines, en construction ou en projet, puissent répondre à la très forte demande de pellets de bois. Vous cherchez des pellets de bois ? Consultez notre annuaire des vendeurs locaux, il pourra vous aider dans vos recherches.

