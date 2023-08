Le mois de septembre arrive à grands pas et, avec lui, l’automne. Une saison qui, généralement, signifie la remise en marche du chauffage. Si vous vous chauffez au gaz ou à l’électricité, vous n’aurez qu’à tourner le bouton pour rallumer la chaudière. Toutefois, si vous utilisez des pellets ou du bois de chauffage, vous allez donc devoir faire votre stock pour l’hiver. Vous l’avez constaté, l’année dernière, les pellets ont connu une flambée de prix sans précédent, passant de 400 € la tonne environ, à plus de 1 000 € au plus fort de la crise. Une flambée des prix que l’on explique par la guerre en Ukraine, une possible spéculation, mais également par une demande très forte au regard des prix des énergies fossiles qui augmentent. Cette année, prenez les devants et commandez rapidement vos pellets avant que les prix remontent en flèche ! Dans certains magasins Cora, le sac de 15 kg est à 5,90 € et chez Leroy Merlin, à 6,50 €. Cce sont les prix les plus bas, connus depuis mai dernier. Focus sur ces promotions.

Des prix plus bas, mais pas sur toute la France !

Avant de vous faire découvrir les deux promotions en cours, il est important de savoir que ces prix ne sont pas valables dans tous les magasins de France. Chaque magasin a le choix de ses fournisseurs et certains, comme Cora ou Leroy Merlin, optent pour des fournisseurs locaux. Ce qui leur permet de proposer des prix plus intéressants à leurs clients. En d’autres termes, le prix du sac de pellets à 5,90 € est, par exemple, disponible chez Cora Vichy (03), mais pas dans un magasin du nord de la France. Et c’est le même principe pour Leroy Merlin. Dans le magasin de Tassin Demi-Lune (69), il est à 6,50 €, mais dans celui de Cesson (77), il est au prix de 6,90 €. Si votre magasin propose un prix plus haut, changez de magasin, vous aurez peut-être quelques kilomètres à faire, mais avec une belle économie à la clé.

La promotion chez Cora

Si nous prenons l’exemple du magasin de Vichy, le sac de pellets de marque Woodstock de 15 kg est à 5,90 €. Les granulés de bois Woodstock sont un choix idéal pour les amateurs de chauffage écologique et efficace. Avec un taux d’humidité de seulement 8 %, ces granulés garantissent une combustion propre et constante. Fabriqués à partir de bois de haute qualité, ils sont recommandés pour un stockage au sec à l’intérieur, préservant ainsi leur performance énergétique optimale. La marque Woodstock garantit un produit fiable et respectueux de l’environnement. Grâce à leur faible taux de production de cendres, à seulement 0,5 %, ces granulés de bois minimisent également l’entretien, offrant une expérience de chauffage pratique et durable.

Les prix chez Leroy Merlin

Si nous reprenons le même principe, chez Leroy Merlin, le sac de pellet de 15 kilos est vendu 6,50 €, uniquement dans les magasins proches du lieu de production. Ce dernier se situant dans la région de Lyon. Fabriqués à partir d’une sélection de bois comprenant du pin, du sapin et de l’épicéa, ces granulés offrent une excellente option de chauffage. Avec un taux d’humidité de seulement 10 %, ils sont prêts à brûler de manière efficace et constante. Leur composition principale en bois en fait une solution respectueuse de l’environnement. De plus, avec un taux de production de cendres de seulement 0,7 %, ces granulés réduisent au minimum les résidus et la maintenance, offrant ainsi une source de chaleur pratique et durable pour votre espace. Quant aux pellets de la marque Woodstock déjà décrits plus haut, ils sont au prix de 6,90 € pour un sac de 15 kg. Retrouvez notre annuaire des vendeurs de pellets locaux, peut-être que vous trouverez encore moins cher, allez savoir ?

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de ce bon plan sur les granulés de bois ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales