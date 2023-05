Granuloé transforme des palettes usagées en granulés de bois pour le chauffage

L’hiver se prépare dès maintenant ! Même si les rayons du soleil commencent à nous réchauffer, il ne faut pas oublier de prévoir. Et cette année, pour certaines choses, il vaut mieux être fourmi qui cigale. C’est notamment le cas pour ce qui est de votre stock de pellets, qui vous réchaufferont lorsque la bise sera venue. C’est maintenant qu’il faut passer vos commandes, pour payer vos pellets moins chers, et profiter de délais de livraison plus courts. Si vous habitez dans le nord de la France, vos futurs pellets pourraient bien venir de la zone LogisterrA26, située entre Labourse et Nœux-les-Mines. L’entreprise Granuloé, filiale de l’entreprise Voé, se lance dans la production de pellets de bois à partir de palettes récupérées. Découverte.

Quelle est l’initiative de Granuloé ?

Depuis mars, une initiative novatrice dans la région des Hauts-de-France consiste à fabriquer des granulés de bois à partir de palettes usagées dans la zone LogisterrA26 à Labourse. Cette production locale respectueuse de l’environnement devrait également inspirer d’autres projets similaires. Manger local, chauffer local, produire local, tel est le leitmotiv de Victor Jumez, fondateur de Granuloé et de Voé. C’est donc en qualité de fondateur de Voé, une entreprise spécialisée dans la conception et la gestion de chaufferies biomasses, qu’il a inauguré Granuloé en mars dernier. Cette usine de 800 m² transforme les palettes usagées en pellets de bois. Ainsi, pour approvisionner son réseau, il n’est plus nécessaire d’importer des granulés du Massif Central : « Nous garantissons à nos clients un approvisionnement en granulés local », confie Victor Jumez dans une interview accordée au journal La Voix du Nord.

Une invention unique dans le nord de la France

L’initiative, unique dans la région et en France, consiste à transformer des palettes en granulés de bois pour alimenter les chaufferies des collectivités. Son dirigeant, Victor Jumez, possède une expertise approfondie dans le domaine, ayant créé un premier bureau d’études en énergies renouvelables il y a 20 ans, dont il a cédé la gestion en 2019. Il a importé ce procédé de transformation des palettes en granulés depuis Marseille. Jusqu’à présent, son entreprise Voé achetait ses granulés dans un rayon de 500 km, voire plus. Cette initiative aura forcément un bel avenir puisque l’on sait qu’il existe un gisement de 100 000 t de palettes dans cette région.

Comment sont fabriqués les pellets de bois ?

Les palettes récupérées sont débarrassées de leurs clous, puis elles sont broyées grossièrement, puis plus finement. Ensuite, la matière est pressurisée et mélangée avec de l’eau dans un immense malaxeur avant d’être poussée à travers une grille. Pendant ce processus, la température atteint 80 °C. Les granulés refroidissent ensuite en tombant sur un tapis. Ils sont ensuite dirigés vers l’ensachage ou stockés dans l’un des quatre silos de stockage. Le site dispose de l’autorisation de traiter jusqu’à dix tonnes de palettes par jour. Quant aux palettes, elles proviennent des entreprises locales : HDF Emballages à Labourse, et Ramery à Harnes.

Quel avenir pour Granuloé ?

L’usine de 800 m², comprenant également le siège social et le showroom de Voé, aura une capacité de production de 3 000 t de granulés par an. Dès la première année, Victor Jumez espère en produire les deux tiers. À long terme, son objectif est d’équiper chaque agglomération des Hauts-de-France d’une usine similaire afin d’alimenter localement les chaufferies des collectivités et des logements collectifs. Le dirigeant de l’entreprise précise : « Chaque unité permet de créer 15 emplois. ». Selon lui, le remplacement d’une chaudière à gaz par une chaudière à granulés réduirait de moitié les émissions de CO₂ et allégerait la facture de l’utilisateur de 20 à 30 %. Quatre personnes ont déjà été embauchées dans la nouvelle usine. Plus d’informations : voe.bio