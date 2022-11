Proxibois, des distributeurs en libre-service de pellets (granulés) et de bois de chauffage

La course aux pellets et aux bûches de bois semble être lancée depuis quelques semaines. Les prix ont certes flambé, mais il est également ardu de trouver du bois ou des pellets rapidement… Proxi-TotalEnergies propose depuis quelques semaines, un nouveau service destiné aux particuliers, Proxibois, accessible 24h/24 et 7j/7 sans limite de quantité, et sans être déjà client. Proxibois vous permettra d’avoir accès à des pellets de qualité ou des bûches, conditionnés en sacs et à retirer dans des points de retrait déterminés à l’avance. Ce service pourrait donc vous sauver la mise, par les temps qui courent ! Comment ça marche ? Quels sont les moyens de paiement ? Comment récupérer votre commande ? On vous explique tout !

Comment commander sur Proxibois ?

Ce service est simple à utiliser: il suffit de vous rendre sur le site Proxibois puis d’entrer votre commune, vous verrez immédiatement si des pellets ou bûches sont disponibles dans votre secteur géographique. Vous pourrez ensuite passer commande directement sur le site, en choisissant le nombre exact de sacs ou palettes dont vous avez besoin. Dans certains cas, la livraison en vrac vous sera également proposée. Vous pourrez ensuite payer par carte bancaire en une fois ou, moyennant des frais supplémentaires, payer en 3 ou 4 fois, ou encore être prélevé 30 jours après votre commande. De plus, il est possible de prendre votre commande directement à l’adresse que vous indiquera le site, ou de faire livrer à domicile, moyennant environ 60 € de frais de livraison. Si lors de la consultation du site, aucun produit n’est disponible à la vente, vous pourrez vous inscrire pour recevoir une alerte dès le réapprovisionnement !

Quels sont les pellets et bois vendus sur Proxibois ?

Les bûches de bois vendues sur ce site, sont certifiées 100 % bois français et à haute performance énergétique… Les bûches arriveront déjà coupées en morceaux de 25 ou 40 centimètres, vous dispensant par ailleurs de la corvée du fendage de bois. Le site propose des bûches de petites tailles, spécialement adaptées aux poêles à bois avec un taux d’humidité inférieur à 20 %… Deux bûches achetées sur ce site sont l’équivalent de trois bûches ordinaires. Concernant les pellets, vous trouverez des granulés de bois « Pellets Premium » de TotalEnergies, entièrement naturels, respectueux de l’environnement et certifiés DIN+ et EN+. Ils proposent un rendement allant de 80 à 95 % selon les installations et sont vendus en sacs de 15 kilos.

Les autres avantages de Proxibois…

Proxibois est un distributeur en libre-service de granulés de bois ou de bûches de qualité optimale. Le service est disponible 24h/24 et 7j/7 sans aucune contrainte horaire. La seule limite de quantité est évidemment celle des stocks disponibles; si le stock le permet, vous ne serez alors pas contraint de limiter vos achats… Le paiement se fait par carte bancaire, mais vous serez débité uniquement au retrait, en fonction du nombre de sacs que vous aurez réellement chargés dans votre voiture ou remorque !

Les distributeurs Proxibois sont régulièrement approvisionnés grâce à un système qui prévient les fournisseurs régionaux de la baisse du stock. Le système est en cours de développement à l’échelle nationale, certaines régions étant plus approvisionnées que d’autres, notamment lorsque la demande est plus forte… Mais TotalEnergies assure que tous les Proxibois sont réapprovisionnés continuellement pour satisfaire un maximum de clients.