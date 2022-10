Granulés : où trouver des pellets de bois pas (trop) chers ?

Cette année, la chasse aux pellets d’excellente qualité et abordable est ouverte et bat son plein depuis le début de l’automne… Des pellets de bois qui se font rares, des prix qui augmentent et des millions de foyers qui se demandent comment ils vont pouvoir alimenter leurs poêles à granulés cet hiver. Le pellet de bois est un moyen économique, pratique et écologique de se chauffer, mais cette année, la principale problématique reste tout de même d’en trouver. À cause de cette pénurie, et l’on peut le comprendre, les livreurs de pellets de bois réservent leurs stocks, pour certains, aux clients qui font installer un poêle à granules, ou à leurs anciens clients. Mais, comment faire lorsque l’on souhaite juste refaire le plein ? On va tout vous expliquer !

Les commandes groupées, un bon plan à connaître…

Les commandes groupées sont un bon plan pour plusieurs raisons. Ainsi, la première est économique et logique: plus vous commanderez une grosse quantité de pellets à partager, plus les tarifs à la tonne seront compétitifs, et vous économiserez aussi sur les frais de livraison ! Ensuite, si parmi le groupe qui commande, il y a un « ancien client », cela peut valoir le coup de « profiter » de son ancienneté. À condition de mettre la livraison à son nom évidemment ! Vous pourriez économiser environ 10 % sur la tonne de pellets, mais il faudra assurément vous déplacer pour récupérer votre livraison. Si vous pratiquez les commandes groupées entre voisins, ce peut également être l’occasion de partager une bonne raclette, par exemple ?

Le vrac, moins cher que le conditionné !

C’est évident, acheter en vrac revient beaucoup moins cher qu’en sacs et c’est valable pour tous les matériaux : sable, ciment, copeaux, etc. La livraison en vrac vous fera économiser environ 30 € par tonne, mais il faut évidemment posséder un silo à pellets pour pouvoir les stocker à l’abri… Livrer en vrac, c’est aussi plus écologique, puisque vous n’aurez plus à vous débarrasser des sachets plastiques qui protègent vos chers pellets !

Les magasins de bricolage, les supermarchés, les marketplaces…

La plus évidente des possibilités restent les magasins de bricolage, qui vendent tous ou presque des pellets de bois… Comme les grands hypermarchés tels que E. Leclerc, Auchan ou Carrefour. Cependant, ce n’est probablement pas le meilleur moyen d’économiser. De plus, les stocks sont faibles aussi chez les revendeurs. Il vaut mieux vous renseigner en amont ou vérifier si vous pouvez faire un « drive » chez Castorama, Brico Dépôt ou Leroy Merlin. Vous serez sûrs d’avoir vos sacs de pellets à votre arrivée et vous ne vous serez pas déplacé pour rien. L’autre possibilité, encore assez peu connue, est de se tourner vers d’autres matières que le pellet de bois…

Une biomasse différente en alternative au bois ?

De plus en plus de fabricants de pellets se tournent vers le lin, le chanvre, ou les coques de fruits pour fabriquer les petits granulés… Encore difficiles à trouver, ils sont assurément les futurs remplaçants des pellets de bois.

Utiliser un comparateur de prix de pellet

Ensuite, vous pouvez jeter un œil à notre carte interactive et participative, qui recense les disponibilités des pellets près de chez vous.

Cliquez ici pour ajouter un marchand sur la carte

S’approvisionner dans un drive de granulés de bois

Il est possible d’acheter des pellets dans des distributeurs en libre-service. C’est ce que propose Pellets Drive, un site qui, comme son nom l’indique, référence les lieux où les pellets se retirent au drive partout en France.

Fabriquer soi-même ses pellets de bois

Il est tout à fait possible de fabriquer ses pellets soi-même, on vous explique tout dans cet article. Le plus logique serait d’investir à plusieurs dans le matériel nécessaire qui coute assez cher. Comptez une rentabilité en deux ou trois ans environ.

Les usines itinérantes de pellets ?

La société Proxipel a inventé une usine à pellets mobiles qui permet de fabriquer les pellets en prélevant la biomasse à la source. Il existe surement d’autres alternatives de ce type.