« Un prix défiant toute concurrence », une association lance les précommandes pour le groupement d’achat de pellets

Il commence à faire froid et les poêles à bois ou à pellets ont repris du service ! Votre stock de pellets de bois s’épuise et vous envisagez une nouvelle commande dans les mois à venir. Connaissez-vous les systèmes de groupement d’achats qui permettent d’obtenir des tarifs plus compétitifs que des livraisons uniques ? Le groupement d’achat Les Castors, qui existe depuis les années 1950, vise à promouvoir l’autoconstruction de maisons individuelles. Grâce au bon sens d’Éric Tortereau, ancien officier de l’armée de terre et père de trois enfants, qui occupe la fonction de coprésident, Les Castors se sont lancés dans le groupement d’achat de pellets de bois. Une initiative mise en place dans l’unique but de répondre aux besoins des adhérents de l’association. Du 15 novembre au 15 décembre, Les Castors lancent leur nouvelle commande de pellets de bois. Voici comment cela fonctionne.

Les Castors, comment ça marche ?

Le Groupement d’Achat de granulés Bois (GAG), se déroulera donc du 15 novembre au 15 décembre 2023. Que ce soit en vrac ou par palettes de sacs, l’association sélectionne le meilleur fournisseur pour ses adhérents en se fondant sur des critères de prix, de qualité et de proximité. Le GAG s’adresse aux adhérents des départements 01, nord 07, 26, 38, 42, 69, 71, 73 et 74. Le tarif et la zone de livraison sont déterminés en fonction du fournisseur sélectionné, assurant ainsi une couverture adaptée. Pour garantir une transparence totale et une équité entre tous les adhérents, le tarif proposé est unique, toutes taxes comprises et inclut les frais de livraison.

Ainsi, chaque participant bénéficie du même avantage financier. Le GAG fonctionne sans commission pour l’association. Le tarif avantageux négocié avec le fournisseur est directement appliqué aux adhérents, maximisant les économies pour ces derniers. Quant à la qualité des pellets, elle est au moins équivalente à la norme DIN+ ou NF, garantissant ainsi des pellets premium de qualité supérieure.

Comment seront organisées les commandes ?

À partir du 15 novembre, les commandes seront ouvertes et, simultanément, les fournisseurs seront sollicités pour garantir les meilleures conditions possibles. Au début du mois de décembre, une fois le prestataire sélectionné, les tarifs seront communiqués aux adhérents, accessibles sur cette page en se connectant à votre compte. Les commandes seront clôturées le 15 décembre et les livraisons seront effectuées. Vous pouvez ainsi commander des granulés en vrac ou sur palettes. Et voici les règles à respecter pour bénéficier des prix du groupement d’achat Les Castors :

Résider dans la zone de livraison.

Limite de commande de deux palettes par adhérent (avec un minimum d’une palette) ou d’un minimum de trois tonnes pour le vrac.

Commandes acceptées uniquement pendant la période d’ouverture spécifiée. Les demandes de livraison en dehors de ces périodes ne seront pas traitées.

Être disponible lors de la livraison, laquelle pourrait se faire simultanément avec d’autres clients, parfois en dehors du groupement, impliquant des jours de livraison fixés par le fournisseur.

La présence de l’adhérent (ou d’un représentant) est requise lors de la livraison.

Prévoir un point d’accès pour le camion sur le point de livraison.

Chaque commande passée doit être honorée et le règlement de la facture reste à la charge de chaque adhérent, selon les modalités définies par le fournisseur.

 

Comment adhérer au GAG ?

L’adhésion « Castor » demeure la plus fréquemment souscrite par les membres, et s’adresse aux particuliers :

Première année : 80 € (dont 10 € d’adhésion d’entrée et 70 € de cotisation).

Deux années suivantes : 70 € par an.

À partir de la quatrième année : 40 € par an (statut d’amicaliste).

Concernant l’adhésion au Groupement d’Achat, elle est exclusivement réservée aux adhérents du GAG ou aux Castors à jour de leur cotisation. Si vous souhaitez adhérer au Groupement d’Achat Granulés, cliquez ici. Les adhésions à l’association représentent l’unique source de revenus de l’association. Enfin, grâce à votre adhésion, vous pourrez obtenir des réductions allant de -10 % à -15 % par tonne par rapport aux prix publics !

En savoir encore plus sur les actions de l’association, comme les chantiers participatifs, par exemple, rendez-vous sur le site officiel les-castors.fr. Que pensez-vous de ce bon plan ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .