Le saviez-vous ? Votre ville peut négocier le prix des pellets de bois pour vous !

L’automne est désormais de retour et les températures matinales se font plutôt fraîches en cette fin septembre. Un signe qui ne trompe pas et qui annonce que les poêles et chaudières vont bientôt reprendre du service. L’année dernière, nous nous souvenons que les prix des pellets de bois avaient flambé comme jamais auparavant. Cette année, ils semblent se stabiliser sans pour autant revenir à un prix de 4 € le sac de 15 kg comme c’était le cas en 2021. Pour obtenir des prix plus bas, le groupement d’achat s’impose progressivement, mais certaines communes prennent elles-mêmes l’initiative de commandes groupées pour leurs habitants. Découvrez l’exemple de la commune de Langueux, dans les Côtes-d’Armor.

Langueux organise des commandes groupées de pellets de bois

Au printemps dernier, la municipalité de Langueux, située dans les Côtes-d’Armor, a pris l’initiative d’offrir à ses résidents une opportunité de bénéficier de tarifs avantageux pour l’achat de bois, de granulés de bois (pellets) et de fioul. Cette proposition a été communiquée aux administrés par le biais du journal municipal. Sylvie Guignard, adjointe en charge du dossier, a noté que cette initiative a suscité un certain intérêt, avec environ 80 personnes exprimant leur intérêt pour le bois et 70 pour les pellets. Quant au groupement d’achat pour le fioul, il a été écarté, car il intéressait seulement quelques administrés. Rappelons à ce sujet qu’il est désormais interdit d’installer des chaudières au fuel, comme on peut le lire sur le site du gouvernement.

Comment Langueux a pu obtenir des tarifs préférentiels ?

La municipalité a collaboré avec divers fournisseurs, notamment des acteurs locaux, de grandes enseignes et des particuliers spécialisés dans ces produits pour élaborer des offres en fonction des volumes estimés lors de leur enquête. Bien que les tarifs proposés ne soient pas nécessairement les plus bas du marché, l’adjointe Sylvie Guignard assure que les habitants intéressés devraient pouvoir réaliser des économies par rapport aux offres traditionnelles disponibles sur le marché. Elle souligne que l’objectif de la municipalité est d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, spécifiquement en favorisant leur pouvoir d’achat. La mairie facilite la mise en relation entre les résidents et les fournisseurs, laissant ensuite à chacun la liberté de décider s’il souhaite passer commande ou non.

Le groupement d’achat, une méthode de plus en plus prisée des consommateurs

Les combustibles deviennent de plus en plus chers, surtout lorsque l’on passe de « petites » commandes. En s’organisant en groupement d’achat, les particuliers peuvent bénéficier de prix préférentiels, et souvent, de la livraison gratuite. Il est assez simple de former un groupement d’achat qui est, en réalité, une association loi 1901, donc à but non lucratif. L’idée étant, bien entendu, de centraliser toutes les commandes, pour pouvoir négocier avec les producteurs de pellets. Plus la commande est importante, plus les prix seront négociés en faveur des clients.

Sous un autre angle, le groupement d’achat s’avère aussi réduire l’impact environnemental des livraisons. Au lieu de réaliser dix ou vingt livraisons chez un particulier, le fournisseur effectue une seule livraison, le même jour, au même endroit. Il réduit donc les émissions de carbone, mais également ses frais de carburant et de logistique. Langueux a pris le problème à bras-le-corps, cela donnera peut-être des idées à d’autres communes de France ?

