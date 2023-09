Vous utilisez les pellets de bois pour vous chauffer et cela commence à vous revenir très cher ! Vendus il y a encore deux ans au prix de 4 € le sac de 15 kg, ils ont atteint des sommets en 2022 avec parfois plus de 10 € pour le même sac ! Cette année, le prix du sac de 15 kg se vend de 6 à 8 €, et il semble utopiste de le voir revenir à son prix de 2021 ! Il existe pourtant un moyen de faire des économies : l’achat groupé de pellets de bois. Avec un peu de temps à consacrer à la création de votre groupement et à sa logistique, vous pourriez faire de belles économies ainsi que quelques nouveaux amis. Décryptage.

Un groupement d’achat de pellets de bois, qu’est-ce que c’est ?

Dans ce cas précis, nous parlons de pellets de bois, mais il est possible de créer des groupements d’achat pour du bois de chauffage, du gaz, du fuel ou tout autre produit. Un groupement d’achat se compose de plusieurs acheteurs, géographiquement proches, qui souhaitent acheter le même produit. Puisqu’ils commandent de grosses quantités, les prix sont plus bas et la livraison est souvent gratuite. Elle peut, par exemple, se faire chez l’un des membres du groupement, puis chacun vient y retirer sa commande. Une méthode qui, de plus, va forcément créer des liens sociaux entre les membres du groupement d’achat.

Les vendeurs de pellets sont assez friands des groupements d’achat. En effet, ils gagnent du temps en effectuant une seule livraison, et de l’argent en enregistrant de grosses quantités à livrer. Le seul inconvénient serait de devoir commander une certaine quantité par membre, qui peut être trop importante pour un seul utilisateur. Mis à part cela, il n’y a pas réellement d’inconvénient à opter pour un groupement d’achat, bien au contraire.

Comment créer votre groupement d’achat ?

Pour commencer, le plus simple est peut-être de monter une association type loi 1901, à but non lucratif donc, les formalités administratives se font en quelques minutes. Il faudra de ce fait au moins un président et un trésorier, le poste de secrétaire reste facultatif. Ensuite, il faudra disposer d’un compte bancaire pour le règlement de la facture finale. Bien entendu, avant de vous lancer dans les démarches administratives, il faudra réunir des personnes intéressées et surtout trouver un vendeur de pellets de bois, qui accepte le deal ! Si la création d’un groupement d’achat vous semble compliquée, vous pouvez aussi rejoindre des groupements existants comme celui de la commune de Flers ou celui des Castors, par exemple.

Quelles économies peut-on réaliser grâce à un groupement d’achat ?

En règle générale, les économies réalisées grâce à un achat groupé se situent de 5 à 15 % par rapport aux prix habituels du marché. Cependant, vous devez rester vigilant et comparer attentivement les offres pour garantir la qualité des granulés de bois et la qualité du service proposé par le fournisseur. Vous pouvez aussi économiser sur la livraison, surtout si celle-ci est centralisée en un seul et même lieu. Il faudra seulement être équipé d’un utilitaire, d’un fourgon ou d’une remorque pour récupérer votre commande. Certains groupements d’achat optent aussi pour une livraison à domicile dans un rayon kilométrique déterminé dès le passage de la commande. Le groupement d’achat, c’est peut-être le bon plan pour obtenir des pellets de bois moins chers.

Que pensez-vous de cette astuce pour acheter des pellets pas chers ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .