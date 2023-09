Dans quelques jours, l’automne pointera le bout de son nez, les feuilles des arbres tomberont et les températures se rafraîchiront. Même si les températures de ces derniers jours nous laissent plutôt penser que l’été bat son plein, le calendrier, lui, nous indique que l’automne débutera le 22 septembre prochain. Ce sera alors l’heure de rallumer le chauffage et de vérifier le bon fonctionnement de votre poêle à bois. Si vous n’avez pas encore votre stock de bois de chauffage, Castorama lance, jusqu’au 25 septembre, une opération « bois de chauffage » à prix coûtant. Le bois de chauffage Minucci sur palette de 500 kg, soit 1,80 stère, est vendu au prix de 201,20 € en bûches de 30 cm. Ne manquez pas cette offre intéressante !

Le bois de chauffage Minucci en détail

Les bûches Minucci proviennent de forêts françaises et sont séchées naturellement, sans produit accélérateur. Elles sont donc livrées prêts à l’emploi pour alimenter votre insert ou votre poêle à bois. Les caractéristiques techniques incluent un taux d’humidité maximal de 0,23 %, un pouvoir calorifique par kilogramme de 3,5 MJ/kg. Ce bois de chauffage Minucci représente un choix écologique et pratique pour votre système de chauffage. Grâce à son taux d’humidité inférieur à 23 %, vous pouvez directement le consommer ou plutôt le faire brûler, dès la livraison. À ce sujet, Castorama indique que les délais de livraison pour ce produit sont susceptibles d’être allongés. Une date de livraison vous sera proposée par le transporteur entre 24 h et 72 h après la validation de votre commande. Précisons que les bûches Minucci sont également disponibles en palette de 1,50 stère et 50 cm de long au prix de 167,67 €.

Comment choisir votre bois de chauffage ?

Attention, le taux d’humidité d’un bois de chauffage doit toujours être autour de 20 % ! Or, certains vendeurs de bois proposent des bois ayant un taux d’humidité supérieur à cette donnée, voire atteignant les 40 %. Si tel est votre cas, vous devrez les laisser sécher plusieurs mois avant de les utiliser. En utilisant du bois trop humide, vous risquez de ne pas obtenir une chaleur adéquate, et par ailleurs d’encrasser votre poêle et votre conduit. Vous provoquerez aussi des émissions de fumées plus toxiques que lorsque le bois est bien sec. Pour savoir si votre bois est sec, il suffit de l’observer ! Il ne doit présenter ni mousse ni champignons, et l’écorce doit se détacher très facilement. Lorsque vous frappez deux bûches l’une contre l’autre, le son doit être un claquement sec, et non un claquement sourd.

Comment être certain que le bois est bien sec ?

Pour s’assurer de la qualité du bois de chauffage, le plus judicieux est de l’acheter à l’avance et de le faire sécher à domicile. Il doit être coupé et fendu aux dimensions appropriées. Les bûches fendues sèchent plus rapidement que les rondins. Le stockage du bois est également très important. Le bois de chauffage doit être stocké dans un endroit protégé des intempéries et de préférence parfaitement aéré. Si vous en avez la possibilité, installez un abri à bois exposé plein sud, le séchage sera plus rapide et plus efficace. Vous n’avez pas pu profiter de cette opération à prix coûtant ? Retrouvez notre annuaire des vendeurs de bois de chauffage !

