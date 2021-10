Faut-il éteindre ou laisser allumer le chauffage pendant son absence ?

L’automne est désormais bien installé, et même si nous profitons encore d’un bel été indien, les températures matinales sont plus que fraîches. Vous avez peut-être ressorti les plaids pour regarder votre série préférée, et rallumé le chauffage.

Avec l’explosion des prix de l’énergie (gaz et électricité), il va probablement falloir apprendre à faire quelques économies. Car en fin d’année, au moment de la régularisation de vos échéanciers, le surplus risque d’avoir du mal à passer. Pour le chauffage, il y a deux écoles: ceux qui le laissent allumer toute la journée, et ceux qui l’allument quand il rentre du travail. Mais quelle est la meilleure option ?

Vaut-il mieux couper le chauffage ou le laisser allumer ?

Réduire sa consommation d’énergie est devenu essentiel pour bon nombre d’entre nous. Et par réflexe, on se dit que ne pas chauffer quand on est absent est plutôt une bonne idée pour gagner quelques euros. Des experts anglais de l’Energy Saving Trust se sont penchés sur la question et affirment que laisser le chauffage allumé toute la journée consomme plus que de l’allumer en votre présence. Concrètement, si vous possédez un thermostat, il suffit de le programmer à 20°C lorsque vous êtes présents et de le mettre en hors gel (15°C généralement) quand vous vous absentez.

Les thermostats programmables permettent de choisir une température pour chaque jour de la semaine; à vous donc de le programmer intelligemment pour qu’il chauffe une heure avant votre retour, histoire de ne pas commencer votre soirée avec doudoune et bonnet dans votre canapé.

Electrique ou gaz, pour faire des économies d’énergie, le mieux est donc de baisser la température en votre absence. Cependant, mieux vaut ne pas éteindre complètement le système car au redémarrage, il consommerait finalement plus, le temps de recouvrer une température idéale.

Comment faire des économies d’énergie ?

L’astuce la plus évidente pour faire des économies d’énergie est de vous couvrir chez vous, car si vous êtes plutôt du genre à vous balader tout nu dans votre maison, vous risquez d’avoir du mal à faire baisser votre facture. Enfiler un pull, ou passer un gilet vous permet d’avoir chaud sans dépenser plus.

Mais il y a aussi quelques trucs auxquels on ne pense pas forcément: c’est le cas de la poussière sur les radiateurs, qui s’accumule et diminue votre puissance de chauffe. Utilisez un aspirateur souffleur ou un sèche-cheveux pour dégager la poussière à l’extérieur, comme à l’intérieur.

Ne mettez aucun meuble devant le radiateur… Cela paraît aussi logique, mais c’est indispensable. Le radiateur chauffe vers l’avant, si vous le bloquer, vous perdez évidemment de la chaleur. Un radiateur n’est pas un étendoir à linge, n’y déposez rien: non seulement vous prenez des risques, mais en plus vous empêchez votre radiateur de chauffer correctement.

Pensez à l’isolation !

Si vos fenêtres sont un peu anciennes et que vous n’avez pas le budget pour les changer, investissez dans des bandes de joints: faciles à installer et peu coûteuses, elles vous permettront de limiter la déperdition de chaleur. Pensez également à fermer vos volets le soir, ou quand vous vous absentez, ils permettront de conserver un peu plus la chaleur.

Enfin, faites la chasse au trou d’air dans votre maison: bas de porte que l’on peut calfeutrer avec des boudins déco ou des systèmes d’isolation. Conduit de cheminée : à fermer absolument si vous n’utilisez pas votre foyer ! Et il va de soi qu’on aère 30 minutes par jour mais qu’on ne laisse aucune fenêtre ouverte avec le chauffage allumé.