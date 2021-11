Mais au fait, faut-il passer l’aspirateur avant ou après avoir fait la poussière ?

Lorsque vous faites votre ménage à la maison, il y a des évidences comme celle de passer l’aspirateur avant de laver le sol.

Mais vous êtes-vous déjà demandé s’il existait une logique pour faire le ménage, et ainsi, optimiser votre temps ? Par exemple, êtes-vous du genre à faire les poussières avant ou après avoir passé l’aspirateur ?

L’organisation dans le ménage, c’est un peu une question de logique, mais ce n’est pas toujours évident. Si faire la poussière n’est pas votre plus grande passion, on vous donne un petit coup de pouce pour vous faire gagner du temps.

Pourquoi doit-on respecter un ordre dans le ménage ?

En vérité, c’est assez instinctif : lorsque vous passez votre chiffon en microfibres sur vos meubles, les saletés retombent au sol, et c’est là que l’aspirateur vient à votre rescousse, une fois les poussières enlevées. Mieux vaut même parfois attendre une dizaine de minutes après passé votre chiffon, afin d’être sûr que tout est bien au sol, et non en suspension dans l’air.

Et sinon, on les fait comment ces poussières ?

Eh oui, même pour nettoyer vos meubles, il y a un ordre à respecter, et quelques astuces à connaître. Tout d’abord, il faut utiliser un chiffon humide (microfibres) qui va emprisonner la poussière au lieu de la projeter autour du meuble. Et logiquement, il faut aussi nettoyer vos meubles du haut vers le bas, ou du mur vers le sol pour un buffet plat par exemple. Question de gravité de la poussière !

Comment mieux passer l’aspirateur chez vous ?

Les aspirateurs sont souvent vendus avec une multitude d’embouts qui finissent au fond du placard. Et souvent, nous utilisons toujours la brosse classique pour passer l’aspirateur. Utilisez les embouts adaptés pour les escaliers, les plinthes, les recoins, vous verrez que finalement, ils sont assez bien pensés.

Si vous possédez du carrelage, insistez bien sur les joints de chaque carreau, la poussière adore s’y nicher. Idem si votre sol est en parquet, passez le deux fois : une fois dans le sens des lames, une fois perpendiculairement aux lames du parquet. Et si vous avez de la moquette au sol, passez l’aspirateur à puissance maximale, c’est un véritable nid à poussière et à bactéries.

Si vous possédez des animaux domestiques, investissez dans un aspirateur spécifique: certains offrent des options de brosses spéciales pour les poils, et cela fonctionne plutôt bien. Enfin, l’aspirateur se passe aussi sur les matelas, le plus souvent possible. La quantité de poussière qu’il contient peut parfois être impressionnante, et ce, même si vous le passez régulièrement.

Une petite astuce en plus ?

Le souffleur ! Pour dénicher la poussière qui se trouve sous les meubles ou sous le lourd canapé du salon, vous pouvez utiliser un petit souffleur de jardin ou un sèche-cheveux puissant. C’est aussi valable pour les recoins, les rebords de fenêtres ou le dessus des plinthes. Et cela évite de déplacer les meubles à chaque fois que vous aspirez vos sols.