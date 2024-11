Adieu le hérisson ? Je teste la bûche de ramonage « KO Feu » dans mon poêle à bois

Dans mes articles liés aux poêles à bois, au bois de chauffage, et à ce combustible utilisé par plus de 7 millions de foyers selon l’ADEME, je vous parle souvent de ramonage. Pour entretenir mon petit poêle à bois Invicta que j’utilise comme chauffage d’appoint, je procède à un ramonage par an, par un ramoneur professionnel, et à deux autres ramonages personnels, avec un hérisson. Pour un maximum d’efficacité et pour limiter les risques d’incendie, j’utilise aussi, chaque année, deux buches de ramonage KO Feu*, après mes ramonages manuels. La buche de ramonage apporte un ramonage supplémentaire, car, grâce à des composés chimiques qui détruisent les suies inaccessibles avec le hérisson. Je vous présente ce petit supplément actuellement en promotion au prix de 6,64 €** au lieu de 9,95 €. Découverte.

Présentation de la bûche de ramonage KO Feu

Cette bûche, comme toutes les bûches de ramonage, celle-ci, est composée de bois compressés et de produits chimiques permettant un meilleur décollement des suies dans le conduit. Le ramonage chimique, grâce à une bûche spéciale, est une méthode pratique et efficace pour l’entretien de votre cheminée. En se consumant en environ une heure, la bûche déclenche une réaction catalytique qui décolle suies et goudrons dans le conduit, facilitant ainsi le ramonage mécanique qui peut suivre. Ce procédé, à la fois curatif et préventif, garantit un conduit propre, libre de tout obstacle, ce qui réduit le risque de feu de cheminée et améliore le rendement calorifique.

Comment utiliser la bûche de ramonage KO Feu ?

L’utilisation est très simple et ne demande aucune connaissance ni disposition particulière. La bûche est semblable à une bûche longue durée, composée de bois compressé, à laquelle sont ajoutés des produits nettoyants, chimiques. Il suffit d’allumer le feu afin d’obtenir des braises, puis de déposer la bûche sur ces dernières.

Il n’y a rien d’autre à faire, juste profiter de la chaleur pendant le ramonage qui se fait sans intervention de votre part, évidemment ! Attention, malgré sa facilité d’utilisation, un ramonage avec une bûche spécialement conçue pour cet usage, ne remplacera jamais un ramonage manuel. En France, le ramonage est obligatoire, et doit être réalisé par un professionnel, une fois par an, voire deux fois dans certains départements.

Mon avis sur le sujet ?

Je reconnais que j’ai très peur que le conduit ne soit pas parfaitement ramoné quand je dois rallumer mon poêle. Et, je me dis que deux précautions valent mieux qu’une ! Chaque année, avant de rallumer mon poêle, je procède, dans un premier temps, à un ramonage mécanique grâce à un hérisson en plastique. Dans un second temps, j’allume mon poêle, et insère ma bûche de ramonage. Je la laisse brûler pendant une heure environ en alimentant mon poêle comme je le ferai sans la bûche. Enfin, une fois le poêle complètement froid, je procède de nouveau à un ramonage mécanique, ôtant les derniers résidus de suie, que la bûche aura aidé à décoller. L’utilisation de cette bûche est parfaitement simple et produit de magnifiques flammes bleues, signes d’une bonne combustion.

Une petite précision pour l’utiliser : ôtez-la du carton, mais ne la déballez pas, le papier qui l’entoure doit être, lui aussi, inséré sur les braises. Je vous rappelle son prix, actuellement en promotion : 6,64 €* au lieu de 9,95 €. Et, grâce à elle, je m’assure six mois de tranquillité d’esprit et limite les risques de feu de cheminée. Et, vous ? Utilisez-vous une bûche de ramonage ? Si, oui, combien de fois par an ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

VNM KO Feu buche de ramonage tous conduits y compris inox. Cheminées ouvertes ou fermées, poele et chaudières RAMONAGE CHIMIQUE : la buche se consumme en 1 heure environ, elle crée un réaction catalytique qui décolle suies et goudrons. Le ramonage mécanique s'en trouve facilité PromoMeilleure Vente n° 1

*Cet article n’est pas sponsorisé par la marque KO Feu, mais relève du libre choix et d’un achat personnel de l’auteure.

**Le prix a été relevé le 3 novembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

La bûche de ramonage KO Feu Facilité d'utilisation Efficacité Rapport Qualité / Prix Facile à utiliser, elle garantit la propreté du conduit après un ramonage manuel En une heure de combustion, et après un ramonage manuel, la bûche KO Feu permet de décoller les suies restantes. Une sécurité supplémentaire pour éviter les feux de cheminées. User Rating: 4.3 ( 1 votes)

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez