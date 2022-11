Le panier à pellets, un adaptateur pour se chauffer aux granulés de bois dans un insert ou un poêle à bois

Devant les augmentations annoncées du gaz, de l’électricité et du fioul, le bois de chauffage reste, pour le moment, la solution la plus économique pour se chauffer sans faire exploser sa facture. Le pellet ou granulé de bois est devenu un produit rarissime et si cher que certains repasseront peut-être au bois classique, dans un insert ou un poêle à bois… Mais saviez-vous qu’il existait un moyen de brûler des pellets dans un poêle à bois ? L’appareil qui le permet est un adaptateur de granulés pour insert, une sorte de panier en acier ou en fonte, qui accueille les pellets de bois et s’installe directement dans le foyer… Combien cela coûte ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? On vous explique tout !

Un adaptateur de granulés pour insert qu’est-ce que c’est exactement ?

Cet adaptateur aurait été inventé par Dominique Chesnais, comme nous vous l’expliquions dans l’article que nous lui avions consacré. Il existe des produits similaires, donc génériques que l’on peut trouver assez facilement. L’adaptateur se présente comme un gros panier métallique au fond ajouré, ce qui garantit une combustion écologique et propre des pellets. Il se destine à recevoir de 1 à 5 kilos de pellets en fonction de sa taille, et permet d’obtenir une puissance comprise entre 0,6 et 3 kW. Fabriqués en fer ou en fonte, les paniers à pellets sont des produits robustes qui peuvent durer plusieurs décennies.

Pourquoi utiliser cet adaptateur ?

Si votre système de chauffage central est au bois, et que le froid ne s’est pas réellement installé, il arrive qu’un « petit » feu réchauffe l’intérieur le temps d’une soirée… Le panier à pellets peut être très utile dans le cas de feu d’agrément, qui ne nécessite donc pas l’allumage d’un énorme feu de bois. De plus, il permet d’éviter de porter les bûches qui peuvent s’avérer difficiles à déplacer lorsque l’on prend de l’âge… Avec le panier, il suffit d’avoir un sac de pellets à disposition puis de le remplir. L’adaptateur ne nécessite pas d’installation supplémentaire puisqu’il vient se poser sur la grille qui accueille normalement les bûches, et fonctionnera avec les aérateurs du poêle ou de l’insert. Il faudra simplement le nettoyer de temps en temps pour ôter la suie des grilles. Les paniers à pellet possèdent une combustion par le haut, c’est la raison pour laquelle le pellet brûle progressivement et que les gaz produits sont rapidement brûlés, ce qui augmente la quantité de chaleur produite.

Avantages, inconvénients et prix de l’adaptateur à pellets

Jusqu’à l’année dernière, le panier à pellets permettait de profiter d’un combustible moins cher que le bois, même si ce n’est plus vraiment le cas cette année… En revanche, il conserve les bénéfices de ne dégager ni suie ni cendre (ou très peu par rapport au bois). Il permet d’allumer un feu en quelques instants avec une allumette ou un allume-feu, et chauffe plus rapidement qu’un feu de bûches. Enfin, il ne nécessite aucune modification du poêle ou de l’insert existant. Concernant ses inconvénients, il ne convient pas pour un chauffage central, mais uniquement en chauffage d’appoint, et il demande à être rechargé assez souvent… Comptez environ un kilo de pellet par heure de chauffage. Quant au prix du panier à pellets, il faut compter de 45 à 80 € pour un panier en acier, en fonction de sa capacité (de 3 à 6 kilos) ou de 130 à 180 € pour les modèles en fonte.