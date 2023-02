Granulés : l’invention d’un panier brûleur de pellets pour les inserts de cheminée

Face à la hausse des prix de l’énergie, chaque ménage doit trouver des solutions de chauffage permettant de limiter ses dépenses. S’équiper d’un chauffage au bois est plus économique que les radiateurs électriques par exemple. Si vous avez une cheminée, sachez qu’il existe des paniers brûleurs de granulés de bois se servant de pellets comme combustible de chauffage. Dans le contexte où les économies d’énergie sont prioritaires, ce type d’équipement devient presque incontournable. Dans cette rubrique, nous vous expliquons comment fonctionne ce dispositif. Découvrez aussi ses atouts, ses inconvénients, ainsi que ses prix.

Comment fonctionne un panier brûleur à pellets de bois ?

L’adaptateur de granulés de bois pour insert vous évite les tâches fastidieuses liées à l’utilisation des bûches. Les paniers à pellets sont fabriqués généralement en fonte ou en acier. Ces matériaux lui assurent une bonne résistance à l’usure et aux températures élevées. Grâce au fond ajouré de l’adaptateur, les pellets brûlent de façon plus homogène et plus propre. Avec une capacité de 1 à 6 kg de granulés de bois, les différents modèles de brûleur fournissent une puissance de 0,6 à 3 kW. Ils sont spécialement conçus afin de compléter le chauffage principal d’un logement. Dans le but de profiter d’un excellent confort thermique, il convient de choisir le modèle adapté à la surface de votre pièce et à vos besoins. Votre choix dépend aussi de la taille de votre insert ou de votre poêle.

Comment installer un adaptateur de granulés de bois ?

La pose du panier brûleur à pellets de bois est facile. Ce dispositif s’installe directement dans le foyer de la cheminée, de l’insert ou du poêle existant. Il est placé sur la grille destinée normalement à recevoir les bûches. Aucune modification de l’équipement existant n’est donc requise. Selon vos besoins en chauffage, vous pouvez facilement passer des bûches aux granulés de bois. Pour allumer un feu de pellets, utilisez des pastilles d’allume-feu ou tout simplement une allumette. L’arrivée d’air des systèmes de chauffage au bois est largement suffisante pour alimenter le feu, mais il est aussi possible d’utiliser des accélérateurs. Évidemment, plus le tirage sera important, plus l’efficacité de l’adaptateur de granulés de bois sera significative.

Quels sont les avantages et les inconvénients du panier brûleur à pellets ?

Grâce au panier brûleur à granulés, votre pièce de vie se chauffe plus rapidement et plus efficacement. La combustion par le haut des pellets permet à ce combustible de se consumer lentement. D’ailleurs, la quantité de chaleur produite est optimisée grâce à une élimination plus rapide des gaz. La combustion génère moins de cendres et de suies. L’usage de cet adaptateur constitue une alternative à la pose d’un poêle ou d’un insert à pellets qui s’avère plus onéreuse. En plus des économies réalisées à l’achat, le coût des combustibles est également allégé et la quantité de granulés de bois utilisée est mieux maîtrisée. Il faut environ 1 kg de granulés pour une heure de chauffage.

Quels sont les prix des adaptateurs de pellets pour insert ?

Les prix des paniers à pellets varient selon leur matériau de fabrication, leur capacité et leur design. Les modèles en fonte, d’une capacité de 3 à 6 kg, sont accessibles entre 130 et 180 € approximativement. Il existe cependant des modèles en acier qui sont plus abordables (de 30 à 80 € environ). Le panier brûleur à granulés Lienbacher est, par exemple, vendu entre 32 et 45 € sur Amazon.