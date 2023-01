Qaïto, l’invention d’un brûleur de pellets pour les poêles à bois et inserts de cheminée

Comme des millions de foyers français, le bois est votre mode de chauffage et vous possédez un insert ou un poêle à bois. Se chauffer avec des bûches de bois implique des tâches que tout le monde ne peut pas effectuer. Il faut avoir l’espace pour les stocker, puis les couper et enfin les fendre pour pouvoir les utiliser. Des corvées qui ne sont pas à la portée de tous, notamment des personnes âgées qui n’ont pas la force physique de les réaliser. Depuis quelques années, une alternative existe : les paniers à granulés. Parmi eux, le modèle Qaïto qui s’adapte à la plupart des foyers à bois. Cette alternative permet de continuer à se chauffer au bois, sans changer l’installation et sans travaux. Découverte.

Le panier à pellet Qaïto, qu’est-ce que c’est ?

Le panier ou brûleur à pellets est l’invention de deux ingénieurs français, Messieurs Dausson et Legoff. Il a été présenté au concours Lépine en 2011 durant lequel il a reçu la médaille d’or. Il se définit comme un accessoire de chauffage, en inox ou en fonte, qui permet de brûler des granulés de bois dans un foyer à insert. Comme les autres produits de la marque, il est écoresponsable et fabriqué à partir de matières recyclables. Les brûleurs ou paniers à pellets font un carton chez les utilisateurs de bois de chauffage. Et même si le pellet de bois a grandement augmenté ces derniers mois, cette solution économique et écologique n’engage pas de travaux.

Comment fonctionne le brûleur à pellets ?

L’utilisation du brûleur est très simple, puisqu’il suffit de l’installer directement dans le foyer de la cheminée. En moins de cinq minutes, après avoir disposé des pellets de bois et un allume-feu, vous profiterez de la douce chaleur du feu de bois, pendant une heure environ. Pensé pour durer, particulièrement s’il est en fonte, il accumulera la chaleur et la diffusera quelques heures de plus. Pour faire repartir le feu, il suffit d’ajouter des granulés sur la braise, rien de compliqué donc !

S’installant dans tout insert ou poêle à bois sans travaux ni électricité, le brûleur consomme approximativement 1.7 kg de granulés par heure, permettant une montée en température rapide ! Deux modèles sont disponibles en fonction de la dimension de votre foyer : le modèle « 20 » conçu pour les foyers moyens et le modèle « 30 » adapté aux plus grands foyers. Il existe également un plus petit modèle, le Q10, qui se destine plus particulièrement aux petits poêles à bois d’appoint. Quant aux prix, il faut compter entre 175 € et 279 € en fonction du modèle choisi.

Qaïto, c’est qui ?

Le panier à pellets Qaïto est un produit conçu par l’entreprise Confort domo France créée en 2014, spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits français à usage domestique. L’objectif de l’entreprise est de proposer des produits pratiques et faciles à utiliser en privilégiant une démarche écoresponsable. Pour cela, ils utilisent des matériaux 100 % recyclables et en circuit court. Le panier à pellets Qaïto est conçu pour faciliter le chauffage des personnes âgées ou en situation de handicap, qui souhaitent conserver le bois comme combustible de chauffage. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Qaïto.fr.

