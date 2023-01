Cette invention permet de transformer un insert de cheminée en poêle à pellets

Vous faites peut-être partie des millions de Français qui ont choisi le bois pour se chauffer. Une solution plutôt pratique et économique, lorsque l’on considère les augmentations successives des énergies fossiles telles que le gaz ou l’électricité. Lorsque l’on se chauffe à l’aide d’une cheminée, d’un insert ou d’un poêle à bois, il reste cependant un petit problème à régler. Les bûches que vous recevez en rondins d’un mètre doivent être coupées, puis fendues, entreposées et transportées jusqu’à l’âtre. Quand on prend de l’âge, toutes ces manipulations peuvent devenir compliquées. Il existe aujourd’hui une invention pour faire brûler des pellets de bois dans un foyer pour bûches et l’on vous explique comment faire.

Comment faire brûler des pellets dans un poêle à bois ?

Pour vous défaire des tâches liées au transport et au fendage de bois, vous pouvez opter pour un panier à pellets. Il va vous permettre de transformer votre foyer pour bûches en chambre de combustion pour les pellets ou granulés de bois. C’est une solution facile et peu onéreuse qui permettra aux personnes âgées, par exemple, de continuer à utiliser le bois, mais sans ses inconvénients « physiques ». Il est beaucoup plus simple de transporter un sac de 15 kg de pellets que de rapporter des bûches à la maison. Pour preuve, le youtubeur Nonolebricolo8891 prouve qu’il est possible de brûler des pellets dans une cheminée. Selon lui, avec un demi-sac équivalant à 7.5 kg de pellets, vous pouvez chauffer pour la journée.

Un panier à pellets, qu’est-ce que c’est ?

Le panier à pellets serait l’invention de Dominique Chesnais, il se décrit comme un adaptateur pour les foyers à bûches. Fabriqué en fonte ou en fer, il permet une combustion écologique des pellets et procure une alternative aux bûches de chauffage. En fonction de sa capacité, un panier à pellets peut contenir entre 1 à 5 kg de pellets et développer une puissance comprise de 0.6 à 3 kW. L’inventeur a eu cette idée en s’apercevant que ses clients âgés ne pouvaient plus utiliser les bûches de chauffage, devenues trop lourdes à transporter. N’ayant pas forcément les moyens de changer le poêle à bois en un poêle à granulés, il s’est dit qu’il y avait forcément une solution : le panier à pellets.

Comment choisir un panier à pellets ?

Avant d’opter pour un panier à pellets, il faudra préalablement connaître précisément les dimensions de votre foyer, car il va venir se poser directement à l’intérieur. Vous aurez ensuite le choix de la matière, en sachant qu’un panier à pellets en fer coûte entre 45 et 80 €, tandis qu’un panier en fonte se trouve dans la fourchette de prix de 130 à 180 €. Le panier en fonte étant plus efficace, au niveau de la diffusion de chaleur par rapport à un panier en fer ou en acier.

Une fois votre choix effectué, il suffira de l’installer dans votre foyer, de l’allumer avec un allume-feu (de préférence écologique), puis de charger en pellets tout au long de la journée. Le fonctionnement est semblable à celui d’un foyer pour bûches de chauffage et il évite la corvée de bois. En plus, si vous optez pour la fabrication de vos pellets, tous les facteurs sont réunis pour économiser quelques euros de moins.