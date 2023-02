Pellets : les erreurs à ne surtout pas commettre pour éviter la surconsommation de granulés de bois

Vous avez choisi de vous chauffer aux pellets de bois, ce qui est plutôt une bonne idée d’un point de vue écologique. En revanche, depuis la flambée des prix du pellet de bois, le côté économique vanté par les fabricants n’est plus vraiment une évidence. La tonne de pellets de bois n’a jamais été aussi chère et certains sont même revenus aux radiateurs électriques pour économiser. Un comble ! Pour celles et ceux qui n’ont d’autre choix que d’utiliser le pellet de bois pour se chauffer, il y a quelques règles à respecter. Quelques astuces simples afin d’économiser quelques kilos de pellets et d’éviter la surconsommation qui influe évidemment sur votre facture de chauffage.

Pourquoi peut-on « surconsommer » les pellets de bois ?

La première cause de surconsommation des pellets serait due à un mauvais réglage du poêle. Une erreur classique, qui n’est pas forcément la faute des utilisateurs qui utilisent souvent leurs poêles avec les réglages d’origine. La seconde cause de surconsommation est fréquemment provoquée par un mauvais nettoyage. Et dans un poêle à pellets, tous les éléments sont à nettoyer au moins une fois par semaine : récupérateur de cendres, foyer, et vitre. Si le poêle est sale, il va consommer plus de pellets pour maintenir la même température. Cette consommation excessive peut également provenir d’une mauvaise programmation du thermostat, ainsi que de la qualité des pellets. Rappelons que pour être efficaces, les pellets doivent disposer de la norme DIN+ ou EN+, comme nous vous l’expliquions dans notre article consacré au choix des pellets de bois.

Quelles solutions pour consommer moins de granulés de bois ?

Concernant le réglage du poêle à granulés, il faut ajuster le débit d’air en fonction de la qualité de vos pellets, et régler la température de chauffe à moins de 19 °C pour éviter que le logement ne soit surchauffé. Si vous chauffez à plus de 19 °C, c’est environ 7 % de consommation supplémentaire par degré ajouté. La programmation du thermostat a aussi son importance. Il faut savoir programmer votre thermostat à bon escient, par exemple, choisir une température de 15 °C lorsque vous êtes absents, voire à 8 °C si vous vous absentez plusieurs jours. Pour être efficaces, les pellets ont aussi leur importance. Ils doivent être entreposés dans un lieu sec, à l’abri de l’humidité et de préférence en silo hermétique. Si vous avez choisi les sacs de pellets, veillez à ce qu’ils soient stockés dans des bacs en bois ou en métal et non pas laissés sur une palette dans votre garage.

Le petit plus pour économiser des pellets : le ventilateur de poêle

Lorsque vous utilisez un poêle à bois ou un poêle à pellets, la chaleur monte le long du conduit, et chauffe le plafond. Pour éviter que cette chaleur soit perdue, il existe un petit accessoire, qui fait un véritable carton cette année : le ventilateur de poêle. Il s’installe en quelques minutes, sur le conduit ou sur le poêle et fonctionne grâce à l’effet Seebeck « qui dit qu’en appliquant une différence de température à deux matériaux conducteurs différents mis en contact, il apparaît un courant électrique dans le circuit qui les relie ».

En d’autres termes, il va permettre de rediriger la chaleur du conduit ou du poêle vers le centre de la pièce. Nous avons testé ce petit ventilateur qui coûte moins de 50 € sur un poêle à bois, et nous ne pouvons que constater son efficacité. Il n’est pas une baguette magique, mais il permet bien de rediriger la chaleur vers le centre de la pièce, et c’est toujours bon de le savoir !

