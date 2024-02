Quelle est la différence entre un insert et un foyer fermé ?

Cette année, vous ferez peut-être partie des près de 500 000 nouveaux propriétaires qui auront opté pour une construction neuve et individuelle. En 2022, 484 000 logements individuels neufs avaient vu leurs permis de construire accordés, selon le ministère de l’Écologie. Lorsque l’on se lance dans la construction, la question du chauffage se pose instantanément. Comment chauffer sa future maison de manière économique, et écologique ? Le choix porte alors souvent, et de plus en plus, sur le bois de chauffage, un matériau naturel, renouvelable et dont les prix ne se sont pas encore envolés. Vous aurez alors certainement à choisir entre une cheminée à foyer fermé et un insert. Vous pensiez que les deux types de chauffages étaient semblables ? Erreur ! Mais, quelles sont les différences entre un insert et une cheminée à foyer fermé ? On vous explique tout en détail.

Qu’est-ce qu’un insert de cheminée ?

Nous ne parlerons pas, dans cet article, de la transformation d’une vieille cheminée en insert, puisque nous l’avons détaillé dans cet article. L’insert est un mode de chauffage à part entière qui peut être installé dans une cheminée existante ou installé à la construction d’une maison neuve. Pour la construction, le maçon construira bien une cheminée. Cependant, elle le sera aux dimensions exactes de l’insert, un coffre métallique en fonte, qui remplace le foyer ouvert d’antan. Les inserts de cheminée sont généralement alimentés par du bois, mais ils peuvent aussi l’être par le biais de pellets, de bois, de gaz ou même d’électricité. Et, en fonction du combustible choisi, l’insert pourra être électrique (pellets) ou mécanique (bois). Les inserts possèdent évidemment un rendement plus intéressant (80 à 90 %) que les cheminées à foyers ouverts (15 %).

Qu’est-ce qu’une cheminée à foyer fermé ?

Lors de la construction d’une maison neuve, l’architecte vous proposera plutôt une « cheminée à foyer fermé » qu’un insert. Et, pour cause, cette cheminée ressemble trait pour trait à un insert, mais s’intègre plus facilement dans les constructions neuves. Les cheminées à foyers fermés peuvent être intégrées dans un mur, par exemple, ou ajoutées après la construction. Elles disposent, comme les inserts, d’une porte en verre qui doit être fermée pendant la combustion, ce qui les rend plus efficaces sur le plan énergétique en évitant les pertes de chaleur. Elles aussi peuvent être alimentées au bois, au gaz, aux granulés ou à l’électricité

Alors, quelles différences entre les deux appareils ?

En réalité, la principale distinction entre un foyer fermé et un insert réside dans leur mode d’installation. Le foyer fermé est planifié lors de la construction de la cheminée, faisant partie intégrante de la structure et étant envisagé dès le début du processus. En revanche, l’insert est une composante ajoutée à une cheminée déjà existante, que l’on incorpore à la structure dans le but de convertir un foyer ouvert en foyer fermé. Dans les faits, si vous disposez déjà d’une cheminée à foyer ouvert chez vous, privilégiez l’ajout d’un insert pour améliorer la capacité de chauffage de votre équipement existant. Cependant, si vous envisagez d’investir dans un nouvel appareil, optez directement pour une cheminée à foyer fermé. Et, vous ? Vous êtes plutôt insert ou cheminée à foyer fermé ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .