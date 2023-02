BFC Confort : l’invention d’un brasier innovant pour brûler des pellets dans un poêle à bois ou un insert

Depuis toujours, nous utilisons le bois pour nous chauffer, un matériau renouvelable, économique et écologique. Nous avons ou presque le souvenir des livraisons de stères de bois, qu’il fallait rentrer, puis fendre et enfin stocker à l’abri pour l’hiver. Progressivement, les énergies fossiles, telle l’électricité, ou le gaz, ont été privilégiées dans les maisons ou les appartements. Pourtant, depuis qu’elles ont une forte tendance à augmenter, le bois revient en force, et notamment les pellets de bois, plus faciles à utiliser, et avec un meilleur rendement énergétique. Pour celles et ceux qui souhaitent utiliser leur insert ou leur poêle à bois, grâce à des granulés, il existe des brasiers à granulés de bois. BFC Confort, est une entreprise française, fondée en 2015 et dirigée par Dominique Chenais, qui fut l’une des premières à proposer cette invention en France. Découverte.

Les débuts du brasier à granulés chez BFC Confort

Dominique Chenais est un professionnel des cheminées et des poêles à granulés, qu’il installe depuis longtemps via son entreprise, basée dans la Sarthe, BFC Confort. L’idée d’inventer un système qui permet de brûler des pellets dans un foyer de cheminée, lui est soufflée par un de ses clients en 2007 qui se pose justement la question de savoir s’il peut mettre des granulés dans son poêle à bois. L’idée étant de s’épargner la corvée de bois, qui peut s’avérer difficile lorsque l’on avance en âge. Dominique Chenais est spécialiste du chauffage depuis 1987, comme il nous l’indique dans son communiqué de presse. Et, jusqu’en 2000, il vend des cheminées en porte-à-porte. Il ouvre ensuite un magasin et vend exclusivement des poêles à granulés jusqu’en 2015, date à laquelle il commence à commercialiser son brasier à granulés créé en 2007 après de multiples essais et des heures de travail.

Pourquoi utiliser un brasier à granulés de bois ?

Un dispositif simple qui permet d’utiliser un foyer à bois, mais, avec des pellets de bois. De plus, l’installation d’un poêle à granulés représente un budget élevé, ce qui peut aussi être un frein à l’usage du pellet de bois. Le brasier à granulés s’impose alors comme une solution simple et financièrement accessible pour tous ceux qui souhaitent conserver leurs cheminées, et brûler des pellets de bois comme complément de chaleur pour l’intersaison. Depuis 2015, l’entreprise sarthoise commercialise les brasiers à granulés. Au début de l’aventure, l’inventeur mise sur un brasier en fonte, un matériau connu pour ses capacités, à retenir et à diffuser la chaleur. La fonte est également un matériau lourd, et le produit fini s’avère finalement assez cher. La fonte n’est pas remplacée chez BFC Confort. Cependant, l’entreprise décide d’élargir sa gamme avec des brasiers à granulés en acier réfractaire, beaucoup plus légers et disponibles en trois tailles différentes. Les brasiers à granulés sont donc disponibles en trois tailles différentes, mesurées en fonction de la quantité de pellets qu’ils peuvent accueillir. Ainsi, le plus petit peut contenir 3.5 kilos de pellets et se destine plus particulièrement aux petits poêles à bois, quant aux deux autres formats, cinq kilos, et sept kilos, ils s’installent dans les foyers plus larges et apportent, par conséquent, une meilleure autonomie. Le brasier à granulés, a, en réalité, été inventé, grâce à une question simple de clients, et à laquelle il était, à l’époque, impossible de répondre : non, on ne pouvait pas brûler des pellets dans un poêle à bois, et inversement d’ailleurs.

Focus sur les brasiers à granulés BFC Confort

Le catalogue BFC Confort se compose de quatre produits phares : un brasier à granulés en fonte, et trois autres modèles, en acier réfractaire de 4 mm d’épaisseur.

Le brasier en fonte mesure 30 × 18 × 24 centimètres, et peut recevoir une charge de pellets de cinq kilos. Il est vendu au prix de 420 €.

Le premier brasier en acier est un petit panier rond de 21 centimètres de diamètre pour 18 centimètres de haut, et accueille potentiellement 3.5 kilos de pellets de bois. Il ne pèse que 3.5 kilos, et s’installe en quelques secondes dans le foyer de votre poêle ou derrière la vitre de votre insert. Il coûte 320 €.

Le second brasier en acier réfractaire est de forme rectangulaire avec des dimensions de 30 × 20 × 18 centimètres, il peut accueillir une charge de pellets de cinq kilos et est vendu au prix de 310 €. Idéal pour les foyers moyens, inserts, ou poêle à bois de taille intermédiaire.

Le troisième brasier est, lui aussi, en acier réfractaire et, avec ses dimensions de 45 × 18 × 18 centimètres, il peut accueillir jusqu’à sept kilos de pellets. Vendu au prix de 330 €, il s’adapte à tous les grands foyers et notamment aux anciennes cheminées, désormais munies d’un insert.

Les brasiers en acier réfractaires sont les plus demandés, car beaucoup plus légers à manipuler, et moins fragiles également lorsqu’il faut, par exemple, les sortir pour les nettoyer, ou les porter pour les remplir. Bien entendus, ils peuvent être remplis « en place », mais il peut aussi être commode de pouvoir remplir le panier là où les pellets sont stockés puis de l’installer dans le foyer.

Où trouver les brasiers à granulés BFC Confort ?

Les brasiers à granulés BFC Confort sont exclusivement fabriqués en France, dans la Sarthe pour ceux en acier réfractaire, et en Lorraine pour les modèles en fonte. L’entreprise attache beaucoup d’importance à ce critère de fabrication et tient à ce que la production soit en France, ce qui lui permet de garantir les produits pendant cinq ans. À l’heure actuelle, peu de concurrents au brasier BFC Confort, et, avec la même qualité de produit fini, existent sur ce marché en expansion. Les produits sont tous disponibles en livraison dans la France entière et en Belgique, sur le site internet BFC Confort.

Dominique Chenais étant un fervent pratiquant des foires et des salons, vous pouvez aussi retrouver les paniers à granulés sur les différents événements avec des « prix salon », parfois très intéressants. Le brasier à granulés s’impose graduellement comme une solution écologique et économique, pour utiliser un foyer pour bûches de bois, avec des granulés. Une méthode à privilégier pour les personnes âgées, à mobilité réduite, ou en situation de handicap, qui peuvent ainsi continuer à profiter de la chaleur et du charme d’un feu de bois, sans supporter les corvées inhérentes, parfois insurmontables.

