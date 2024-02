Quelle quantité de bois de chauffage pour un hiver ?

L’hiver touche à sa fin, et nous allons bientôt éteindre nos poêles à bois pour rallumer les barbecues. Une excellente nouvelle qui ne doit pas nous faire oublier que le meilleur moment pour acheter vos stocks de bois pour l’hiver prochain, arrivera très bientôt. En effet, pour être certains d’obtenir les meilleurs prix, et des délais de livraison raccourcis, il est judicieux de commander le bois de chauffage au printemps. Au niveau mondial, près de 1,15 milliard d’hectares de forêt sont gérés principalement pour la production de bois de chauffage, selon le ministère de l’Écologie. Quant aux forêts françaises, elles produisent chaque année près de 70 000 000 de m3 de bois, ce qui fait de la France le 4ᵉ producteur européen, selon Globometer. Mais, chez vous, de quelle quantité de bois avez-vous besoin pour vous chauffer tout l’hiver ? On vous explique comment le savoir.

Quels sont les facteurs qui influent sur votre consommation de bois de chauffage ?

Bien entendu, il est impossible d’apporter une réponse universelle quant à la consommation de bois de chauffage annuelle. En effet, pour commencer, vous consommerez moins de bois si vous vivez à Six-Fours-les-Plages (83) qu’à Coudekerque-Branche (59). « Les gens du Nord ont dans leurs yeux le bleu, qui manque à leur décor », chantait Enrico Macias. Et, ce manque de soleil influera évidemment sur la quantité de bois de chauffage utilisée par année. La variation de consommation entre le nord et le sud est d’approximativement 50 %. De plus, il faudra aussi prendre en compte la qualité, le rendement et l’ancienneté de votre appareil de chauffage. Et, savoir s’il est un chauffage d’appoint ou un système de chauffage central. Un poêle à bois récent, labellisé Flamme Verte 7* consommera moins que le vieux poêle hérité de votre grand-mère ! Enfin, et c’est aussi évident, la surface à chauffer influencera la quantité de bois consommée.

Quelle serait la consommation de bois de chauffage pour une année ?

Les estimations donnent une consommation moyenne de six stères de bois par an pour un chauffage d’appoint, mais ce n’est qu’une moyenne. Si l’on se réfère à la situation géographique de la maison, alors la consommation serait de trois stères par an, dans le sud de la France. Pour un chauffage central, la consommation varie en fonction de l’efficience de votre poêle, de 5 à 12 stères par année. Pour obtenir quelques indications, et si vous avez conservé la notice de votre appareil, le fabricant doit normalement indiquer la consommation annuelle potentielle de son appareil.

Que nous donne le calculateur de l’ONF ?

Pour estimer la consommation de bois par an, l’ONF a mis en place un calculateur très simple à utiliser. Dans notre cas, nous vivons en Seine-et-Marne, utilisons un poêle à bois au rendement de 80 %, en chauffage d’appoint à une chaudière gaz, pour chauffer le rez-de-chaussée, soit environ 60 m². L’estimation donnée par le calculateur est de 6.1 stères, soit l’équivalent de 4,3 m³ apparent en buches de 33 cm. Si nous vivions à Marseille, notre consommation serait de 3,3 stères, soit l’équivalent de 2,3 m³ apparent en 33 cm. Et, si nous déménagions en Savoie, à plus de 800 m d’altitude, cette consommation serait de 7,2 stères, soit l’équivalent de 5 m³ apparent en 33 cm. Ces conseils vous ont-ils aidé à connaître plus précisément votre consommation de bois de chauffage ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .