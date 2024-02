Qui chauffe le plus, un insert de cheminée ou un poêle à bois ?

Lorsque que l’on souhaite opter pour un mode de chauffage plus écologique que les énergies fossiles que sont le gaz et l’électricité, nous optons souvent pour le bois. Plus de 7 millions de Français ont choisi le bois pour se chauffer l’hiver, selon l’ADEME, un chiffre qui devrait atteindre 10 millions en 2028. Pour le chauffage au bois sous forme de bûches, deux possibilités s’offrent à vous : le poêle à bois, ou l’insert. Ces deux modes de chauffage ont chacun leurs avantages, et s’adaptent à toutes les maisons. Mais, qui chauffe le plus, entre l’insert et le poêle à bois ? Quels sont leurs rendements, et pourquoi choisir l’un plutôt que l’autre ? On va tout vous expliquer.

Qu’appelle-t-on un insert ?

Depuis l’interdiction déjà en place des cheminées, à foyers ouverts comme à Lyon, la solution proposée est d’installer un insert dans la vieille cheminée. L’insert est généralement constitué d’une boîte métallique résistante à la chaleur, souvent en fonte ou en acier, dotée d’une porte en verre résistant à la chaleur. Il est inséré directement dans l’âtre d’une cheminée préexistante, et donc conçu sur-mesure la plupart du temps. Ce dernier évite de casser la cheminée existante, et permet de continuer à bénéficier du chauffage au bois.

Qu’appelle-t-on un poêle à bois ?

Le poêle à bois, lui, est un appareil « mobile » habituellement fabriqué en fonte, sur pieds, et muni d’une porte en verre. Il est possible de l’installer directement dans la vieille cheminée, en le raccordant au conduit d’évacuation, ou de le laisser trôner au centre d’une pièce, ou encore contre un mur. Les poêles à bois fonctionnent de manière mécanique, donc en allumant et en alimentant manuellement le feu, comme une cheminée classique ou un insert, mais dans un poêle !

Quelles différences entre l’insert et le poêle à bois ?

La première différence concerne l’esthétisme et le choix de l’utilisateur. Certains souhaiteront conserver le charme de leur ancienne cheminée, et l’insert s’imposera alors comme la solution la plus adéquate. D’autres préfèreront la modernité d’un poêle à bois, au design souvent très travaillé pour certains modèles. En termes de tarifs, le poêle à bois demandera un investissement moins important qu’un insert qui doit être, fréquemment, réalisé sur-mesure. Quel que soit le choix, l’insert ou le poêle à bois, devront être raccordés au conduit d’évacuation, qui se devra d’être tubé pour plus de sécurité. L’autre différence concerne la diversité des poêles à bois, ce qui n’est pas le cas avec les inserts. En effet, les poêles à bois fonctionnent grâce à des technologies différentes et se déclinent en poêle à bûches, à pellets, de masse, à turbo-combustion ou classiques, en fonte.

Mais, alors qui est le plus performant entre l’insert et le poêle à bois ?

Avant d’entrer dans les détails du rendement, sachez que quel que soit l’appareil choisi, le rendement sera meilleur qu’une cheminée ouverte qui affiche seulement 15 % selon l’ADEME. Quant à l’insert ou au poêle à bois, le match est serré, mais l’un et l’autre seront toujours plus performants qu’une cheminée ouverte, c’est une évidence. Le rendement moyen d’un insert est d’approximativement 80 %, et celui d’un poêle à bois labellisée Flamme Verte 7* peut atteindre 90 %. L’écart est donc assez minime, et la question sera en conséquence plutôt esthétique et financière, lors du choix de l’appareil de chauffage.

Les deux systèmes se valent, mais c’est aussi une question de goût ! Si l’on devait désigner un vainqueur, ce serait alors le poêle à bois qui remporterait ce match ! Et, vous ? Vous êtes plutôt insert ou poêle à bois ? Pourquoi avez-vous fait ce choix ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .