Comment installer un insert dans une vieille cheminée ?

Votre vieille cheminée est bien jolie, dans de nombreuses maisons anciennes subsistent encore de grandes cheminées que l’on appelle à foyers ouverts. Longtemps, elles ont été le seul moyen de chauffage de ces maisons. Aujourd’hui, il existe bien entendu d’autres moyens de se chauffer au bois : le poêle ou l’insert. De plus, les cheminées à foyers ouverts, plus polluantes, et moins performantes, sont déjà interdites dans certains départements comme dans la Métropole de Lyon. Sur le territoire national, il existe même des conditions à respecter pour allumer un feu de cheminée, données par le site Service Public. Mais, que faire de votre vieille cheminée ? Elle a du charme, et la détruire serait dommage. Peut-être pourriez-vous y installer un insert ? C’est possible, mais nous allons vous expliquer dans quelles mesures. Décryptage.

Pourquoi installer un insert dans une cheminée ?

Comme nous venons de vous le dire, dans certains départements, cela s’impose puisque c’est interdit. Pour ceux qui ont encore le choix, il faut savoir qu’une cheminée à foyer ouvert dispose d’un rendement de seulement 30 % au maximum. Ce qui est peu en comparaison avec un insert qui peut afficher jusqu’à 80 % de rendement. De plus, vous supprimerez le risque des émissions de monoxyde de carbone, des fumées polluantes, et économiserez sur votre stock de bois. Néanmoins, il ne s’agit pas que de poser un insert dans une cheminée, il existe des normes, et des conditions à respecter. Il vaut d’ailleurs, mieux, faire appel à un professionnel pour ce type de travaux.

Comment savoir si votre cheminée peut être transformée en insert ?

Avant de vous lancer dans ce type de travaux, il vous faudra, de préférence, l’avis d’un professionnel. Toutes les cheminées à foyers ouverts ne peuvent pas recevoir d’insert. Qui plus est, si vous engagez des travaux, il faut normalement disposer d’un certificat de conformité pour être couvert auprès des assurances en cas d’incendie. La faisabilité du projet passe, dans un premier temps, par un conduit parfaitement étanche, tubé et sans « cassure » sur le chemin de l’évacuation. Un conduit alambiqué, comme il peut en exister dans certaines vieilles demeures, ne sera pas compatible.

De plus, il doit être à bonne distance de la charpente, des cloisons, et isolé du bâti. Quant à la sortie de toiture, elle doit dépasser du faîtage de 40 cm au minimum. De plus, vous devrez aussi considérer son utilisation, notamment si la vitre est ouverte ou fermée. En mode vitre fermée, le tirage est réduit, mais la température des fumées est plus élevée. Enfin, si l’installation d’un tubage s’avère nécessaire, ce processus doit toujours être réalisé avant la pose de l’insert. Il est essentiel de planifier également un conduit de raccordement métallique, qui doit être démontable et étanche.

Quel professionnel pour la pose d’un insert ?

Bien entendu, vous pouvez acheter un insert et l’installer vous-même si vous être un excellent bricoleur, et que vous êtes certain de respecter toutes les conditions. Néanmoins, en l’installant vous-même, vous ne bénéficiez pas des aides disponibles. En optant pour les services d’un professionnel certifié QualiBois, vous bénéficierez des conditions suivantes :

De plus, certaines agglomérations, départements ou régions proposent des aides supplémentaires pour l’installation d’insert dans de vieilles cheminées. Cela vaut peut-être le coup de vous renseigner ? Que pensez-vous de cette idée de transformer une vieille cheminée en insert ? Peut-être l’avez-vous déjà fait chez vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .