L’adaptateur de granulés (pellets) pour insert et poêles à bois

Vous faites peut-être partie des 6 millions de foyers français qui vous chauffez grâce à un poêle à bois ? Cette année, il est difficile de trouver du bois de chauffage rapidement, et cela peut vous poser un problème si votre stock arrive à épuisement. En revanche, le pellet de bois est revenu dans les rayons des supermarchés, et leurs prix se sont stabilisés depuis quelques mois. Brûler des pellets dans votre foyer à bois pourrait donc s’avérer une option intéressante. Pour ce faire, il existe un petit appareil que l’on appelle adaptateur de granulés, ou panier à pellet. Vous allez voir qu’il peut être un allié pour l’hiver : facile à installer, financièrement accessible, il vous permettra aussi, de vous éviter la corvée de bois. Découverte.

Un adaptateur de granulés pour insert, qu’est-ce que c’est ?

Ce petit accessoire, proposé sous différents formats pour s’adapter aux dimensions du foyer, se présente sous la forme d’un petit panier métallique. Les parois de ces paniers sont ajourées pour laisser passer l’air pour une meilleure combustion des pellets de bois. Pour l’utiliser, vous le placez directement dans le foyer, sur des chênaies, installez des allume-feux dessous, et le remplissez de pellets de bois. Il va vous permettre d’économiser votre stock de bois quand, par exemple, il ne fait pas encore trop froid, et que vous avez besoin d’une petite chauffe d’appoint !

Quels sont les avantages des bruleurs à pellets ?

Selon sa dimension, le brûle pellets peut accueillir de 1 à 5 kg de granulés, générant ainsi une puissance allant de 0,6 kW à 3 kW. Le corps du panier est conçu en fer ou en fonte, deux matériaux robustes et durables, lui conférant une longévité pouvant atteindre plusieurs décennies. Les modèles de haute qualité restent inaltérables même en cas d’utilisation prolongée à des températures élevées. Comptez environ une heure de combustion pour un kilo de pellets. Bien entendu, si votre brûleur peut accueillir une plus grande quantité de pellets, vous profiterez de la chaleur plus longtemps.

Quels sont les inconvénients des brûleurs à pellets ?

Comme nous vous l’avons dit, le bruleur à pellet permet d’économiser sur votre stock de bois. Pour les plus âgés, il propose une alternative à la corvée de fendage du bois, et évite aussi la manutention des lourdes buches. Cependant, il a également quelques inconvénients, comme le fait de devoir le recharger très régulièrement. De plus, il doit être utilisé pour un chauffage d’appoint, il sera incapable de chauffer une maison entière en plein cœur de l’hiver. Enfin, il faut, bien entendu, prévoir l’achat du panier, en sachant que les modèles en fonte coûtent plus cher que les modèles en acier.

Combien cela coûte ?

Avant de vous lancer dans l’achat d’un bruleur à pellets, il conviendra de mesurer précisément la taille de votre foyer et de déterminer la capacité dont vous aurez besoin. Quant au prix, voici un ordre d’idée de ce qui se pratique actuellement sur les modèles en fonte, et en acier disponibles sur Amazon :

Panier de capacité de 3 kilos : 45 € (acier) / 130 € (fonte)

Panier de capacité de 4 kilos : 65 € (acier) / 160 € (fonte)

Panier de capacité de 6 kilos : 80 € (acier) / 180 € (fonte)

Ces prix sont donnés à titre indicatif. Pour une meilleure efficacité, privilégiez le modèle en fonte. Et, pour une plus grande facilité d’utilisation, choisissez le modèle en acier, beaucoup plus léger à déplacer. Avez-vous déjà essayé le bruleur à pellets ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

