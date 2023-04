Cheminée : pourquoi les foyers ouverts sont-ils désormais interdits en région Rhône-Alpes ?

Depuis le 1ᵉʳ avril dernier, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur dans la Métropole de Lyon, et plus généralement, dans la région Rhône-Alpes. Les installateurs de poêles à granulés, ou à bois, risquent de voir le carnet de commande exploser ! En effet, dans cette région, il est désormais interdit de se chauffer au moyen de cheminée à foyers ouverts ou de foyers fermés trop anciens. Cette mesure semble contraignante pour ceux qui devront modifier leurs installations, mais concrètement elle procure plusieurs avantages. Pourquoi ces foyers ouverts sont-ils interdits ? Par quoi les remplacer ? Quelles sont les aides disponibles pour se mettre en conformité ? On vous explique tout.

Pourquoi une telle mesure a-t-elle été prise ?

La première des raisons est d’être une mesure bénéfique pour la santé. En effet, lors de la combustion dans un foyer ouvert ou trop ancien, le bois émet de nombreuses particules fines, ainsi que d’autres particules toxiques (HAP). Il émet également des composés organiques volatils (COV). Ces expositions aux particules provoquent encore, chaque année, plus de 4 000 décès prématurés dans la seule région Rhône-Alpes. La mesure est ensuite bénéfique pour le climat, puisqu’un appareil plus performant consommera moins d’énergie et offrira un bien meilleur rendement à ses utilisateurs. Le rendement d’une cheminée ouverte est inférieur de 15 % au rendement d’un appareil récent. De plus, les appareils actuels sont moins consommateurs de combustibles (bois ou pellets). Les économies sont donc réelles sur le long terme, pour les consommateurs et pour la planète. Enfin, cette mesure a aussi été prise afin de renforcer la sécurité, et de réduire les risques d’incendies liés aux cheminées ouvertes par exemple.

Quels sont les appareils désormais interdits ?

Les foyers ouverts sont dorénavant interdits dans les 59 communes de la Métropole de Lyon. Cette interdiction est valable pour les résidences principales, secondaires, ainsi que pour les collectivités. Par conséquent, le chauffage au bois avec brûlage à air libre est interdit toute l’année, et même en cas d’usage ponctuel. Les foyers fermés anciens ne peuvent plus être installés dans les logements des 174 communes de la zone PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) de Lyon. Cela concerne les poêles et inserts non performants, ainsi que les appareils non labellisés « Flamme Verte ». Pour chaque installation, un certificat de conformité doit être délivré par l’installateur professionnel.

Quelles sont les aides possibles dans la région ?

Bien que ces foyers ouverts ou anciens soient à présent interdits pour les raisons évoquées ci-dessus, le bois reste le combustible le plus économique et l’un des plus écologiques. L’idée étant de transformer une vieille cheminée en insert, en poêle à granulés ou en poêle à bois, plus performants et moins polluants. Outre les primes mises en place par l’État, la région a aussi instauré des aides supplémentaires pour aider les habitants à se mettre en conformité. Les aides de l’État restent disponibles : Ma Prime Renov, les certificats d’économie d’énergie ou l’éco-prêt à taux zéro.

Quelles sont les aides régionales mises en place ?