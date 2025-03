Les inconvénients des robots tondeuses que les vendeurs ne préfèrent pas mentionner

Le printemps est là et avec lui, le retour au jardin, et par conséquent, à la tonte s’imposera bientôt ! Votre vieille tondeuse refuse de démarrer une nouvelle saison et vous envisagez de la remplacer par une tondeuse robot… Vous vous imaginez déjà lézardant au soleil pendant que Nono le robot s’occupe de votre gazon, n’est-ce pas ? Je ne voudrais pas casser l’ambiance, mais les robots tondeuses ne possèdent pas que des avantages, j’en ai eu une, par le passé, et j’ai abandonné l’idée d’avoir un gazon tondu au cordeau ! Ces robots fonctionnent sous certaines conditions, comme celle d’avoir un jardin parfait ! Les robots tondeuses possèdent aussi quelques inconvénients que j’ai relevés au fil des utilisations et qui m’ont incité à conserver ma bonne vieille tondeuse thermique. Alors, quels sont ces inconvénients ? Décryptage.

Inconvénient n° 1 : des petites bêtes très capricieuses !

Si votre pelouse est bien plate, bien délimitée, sans obstacle ni pente abrupte, alors bravo ! Vous vivez dans un jardin de catalogue et le robot tondeuse est fait pour vous. Mon jardin, lui, est plutôt « nature », avec des creux, des bosses, quelques obstacles laissés par mes chiens, bref, on est loin du château de Chambord ! Et, honnêtement, les bosses, les trous, les bordures mal dessinées ou les arbres au tronc trop bas sont les ennemis du robot tondeuse. Résultat : des manquements dans la tonte et l’obligation de repasser derrière. Et, attention : certains modèles refusent purement et simplement de grimper certaines pentes. En clair, s’il faut l’aider à faire le job, autant ressortir votre vieille tondeuse manuelle, non ?

Inconvénient n° 2 : l’installation, une galère sans nom !

On imagine souvent qu’il suffit de poser le robot dans le jardin, d’appuyer sur un bouton, et hop, il se met au travail. Eh bien… pas tout à fait. La plupart des modèles actuels nécessitent encore l’installation d’un câble périphérique pour délimiter la zone de tonte. Et, autant vous dire que dérouler ce fameux câble tout autour du jardin, le fixer, l’enfouir ou le dissimuler sans tout arracher au moindre passage… c’est un peu comme monter un meuble IKEA sans notice (et sans tournevis). L’installation de ce câble avait été une vraie galère, et l’une des raisons de notre abandon ! Cela dit, les choses évoluent, et il existe désormais des robots sans câble, guidés par GPS ou caméras embarquées. Une petite révolution qui évite bien des tracas à l’installation. Oui, mais voilà : ces modèles coûtent encore très cher à l’achat, souvent deux à trois fois plus que les versions filaires classiques. Alors à moins d’avoir un budget très confortable ou un jardin compliqué à câbler, il faudra encore mettre la main à la pâte (ou à la truelle) pour installer son compagnon tondeur.

Inconvénient n° 3 : des alarmes répétées

Un des grands avantages mis en avant, c’est le silence du robot. Et, c’est réel, il est beaucoup plus discret qu’une tondeuse classique. Sauf quand il se coince dans un buisson, reste bloqué sur une racine ou décide, sans raison, de s’arrêter en pleine pelouse et d’émettre un « bip bip bip » à réveiller votre voisin un dimanche matin ! Dans ces moments-là, il faut courir pour libérer votre robot en détresse. Et, autant vous prévenir : certains modèles ne se contentent pas de se coincer, ils en profitent pour envoyer des notifications un peu culpabilisantes sur votre téléphone, du style « Intervention requise », stressantes si vous n’êtes pas chez vous. Oui, je rappelle quand même que le principe de la tondeuse robot est d’effectuer le boulot en votre absence !

Inconvénient n° 4 : tous les autres défauts relevés à l’utilisation

Je pensais comme beaucoup que le robot travaillait tout seul, sans demander d’entretien. Mais, comme toute machine, il faut nettoyer les lames, enlever l’herbe collée, vérifier les roues, et parfois même changer les pièces. Ce n’est pas insurmontable, mais ce n’est pas non plus zéro entretien. Et, attention : changer une pièce sur un robot tondeuse est bien plus compliqué que de changer la bougie de votre vieille tondeuse thermique. Les pièces détachées sont également beaucoup plus difficiles à trouver, et plus chères aussi ! Côté sécurité, certains modèles disposent de systèmes antivol, néanmoins ça n’empêchera pas le petit malin du quartier de le soulever et de filer si le robot est mal protégé. Et, la météo ? S’il pleut trop fort ou si l’herbe est détrempée, certains robots rentrent à leur base et refusent de travailler. On ne leur en veut pas, mais c’est un peu frustrant quand on espérait une pelouse impeccable avant la venue des invités.

Alors, la tondeuse robot : solution miracle ou gadget capricieux ?

Je ne dis pas que les tondeuses robots sont inutiles, loin de là. Elles peuvent être de formidables alliées… dans les bonnes conditions. Mais, ne croyez pas qu'elles sont sans faille ni contraintes. Et vous, seriez-vous prêts à confier votre pelouse à un robot un peu têtu, ou préférez-vous garder la main sur le guidon ?