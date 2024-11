Le robot tondeuse à chenilles Lymow proche des 2,5 millions d’euros sur Kickstarter

Dans un récent article, Nathalie vous avait présenté le robot tondeuse Lymow One, qui, si l’on en croit le succès rencontré sur Kickstarter, sera la star des jardins en 2025. Cette Lymow One fait couler beaucoup d’encre, mais il faut reconnaître qu’elle est plutôt très innovante avec son système de déplacement à chenilles ! En effet, contrairement aux modèles traditionnels équipés de roues, la Lymow One utilise des chenilles, lui permettant de franchir des obstacles tels que des branches ou des marches et de gravir des pentes allant jusqu’à 45 degrés. Sur Kickstarter, les compteurs s’affolent et le monde entier se l’arrache déjà alors que les commandes seront normalement livrées en février 2025. Avec près de 2,5 millions de précommandes, il vous reste 18 jours au 6 novembre 2024 pour vous rendre sur Kickstarter et céder à l’appel de cette tondeuse révolutionnaire.

La tondeuse Lymow One, en quelques détails !

Pour les retardataires ou les étourdis qui n’auraient pas lu notre précédent article, je vous rappelle que cette tondeuse est dotée d’un système de navigation avancé combinant le RTK (Real-Time Kinematic) et le VSLAM binoculaire (Visual Simultaneous Localization and Mapping). Grâce à ces technologies, vous pourrez dire adieu au besoin d’un câble périphérique pour délimiter la zone de tonte. Les câbles pour délimiter une zone de tonte sont obsolètes, et sincèrement, c’est une très bonne idée ! De plus, cette tondeuse très sophistiquée, utilise un radar à ultrasons, la perception de la profondeur et la reconnaissance sémantique pour détecter et éviter les obstacles.

Des performances annoncées impressionnantes

Ces performances annoncées pour la tondeuse robot sur chenille, en sachant que pour le moment, ce sont des performances « sur le papier », le propre des campagnes de financement participatif. Lorsqu’elle arrivera dans votre jardin, la Lymow One sera équipée de deux disques de coupe avec des lames tournant à 6 000 tours par minute, proposant une largeur de coupe de 405 mm et une hauteur réglable de 30 à 100 mm. Elle sera capable de tondre jusqu’à 7 000 m² par jour, grâce à sa batterie LiFePO4 de 25 Ah, idéale pour les grands jardins. En effet, je ne vois pas l’utilité de dépenser 1 762 € pour un engin de la sorte si votre jardin affiche 200 m² de surface !

Que faut-il savoir de plus sur la Lymow One ?

Dans le descriptif indiqué par le constructeur, il semble que la sécurité ne soit pas en reste. Ils ont installé des capteurs à ultrasons, des pare-chocs et un système de détection de levée qui arrêtent immédiatement les lames en cas de soulèvement de la machine. De plus, la Lymow One peut être contrôlée via une application mobile, permettant de définir des zones de tonte spécifiques et de suivre l’historique des activités.

Actuellement, la Lymow One est disponible en précommande sur Kickstarter, avec un prix de départ de 1 762 €, et les premières livraisons sont prévues pour février 2025. Et vous ? Allez-vous craquer pour ce petit bijou de technologie annoncé malgré un prix relativement élevé ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.