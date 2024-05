Ecovacs dévoile deux nouveaux robots tondeuses avec évitement intelligent des obstacles

La météo capricieuse de ces dernières semaines vous laisse dubitatif quant à l’éventuelle arrivée du printemps ! En Île-de-France, où je réside depuis toujours, le soleil s’est fait rare, la pluie lui a damé le pion ! Notre pelouse, elle, se fiche éperdument de nos problèmes d’humains, et pousse allègrement alors que la tondeuse thermique, elle, doit rester à l’abri. La terre est bien trop humide pour espérer tondre ces prochains jours. Je songe de plus en plus à investir dans un robot tondeuse, afin d’éviter ce désagrément, et celui lié aux nuisances sonores d’une tondeuse classique. Ecovacs, marque spécialisée dans les aspirateurs robots, se lance dans les tondeuses automatiques. Je craquerai peut-être pour l’un des modèles. En attendant, je vous les présente immédiatement.

Du robot aspirateur au robot tondeuse autonome

Ecovacs est une entreprise chinoise spécialisée dans la fabrication de robots aspirateurs et d’autres appareils de nettoyage domestique intelligents. Nous avons, à plusieurs reprises, testé et présenté leurs produits phares, les aspirateurs robots. Fondée en 1998, la marque s’est rapidement positionnée comme l’un des leaders mondiaux dans le secteur des robots aspirateurs grâce à ses technologies innovantes et à ses produits de haute qualité. Des appareils aux performances intéressantes qui ont conquis un large public. Cette année, Ecovacs dévoile deux modèles de tondeuses robot, qui embarquent des technologies assez semblables aux aspirateurs robots. Alors, je vous invite à les découvrir.

Le robot tondeuse Ecovacs GOAT GX-600 pour les petits jardins

Le modèle GX600 est un robot tondeuse sans câble de délimitation, destiné aux jardins jusqu’à 600 m². Il se dote de la technologie SmartEdge, et utilise des capacités de reconnaissance visuelle avancées pour reconnaître les textures et les matériaux du sol, permettant ainsi une reconnaissance précise des limites sans nécessité de configuration manuelle. La fonction Press & Mow assure un démarrage rapide et simple en appuyant simplement sur les boutons « Start » et « OK ». De plus, la planification intelligente des trajectoires garantit une tonte efficace en suivant un schéma de coupe logique.

Grâce à l’évitement intelligent des obstacles AIVI 3D, le GX-600 navigue avec précision autour des obstacles pour assurer la sécurité de la vie et de l’équipement sur la pelouse. Enfin, équipé d’une lame flottante à grande vitesse, ce robot propose une coupe fiable sur toutes les surfaces et sa résistance aux intempéries le rend adapté à une utilisation par tous les temps. Le robot tondeuse Ecovacs GOAT GX-600 est actuellement vendu au prix de 1 299 €* sur Amazon.

Le robot tondeuse Ecovacs G1 pour les grands jardins

Le robot tondeuse Goat G1 se destine, lui, aux grands jardins, jusqu’à 1 600 m² et fonctionne sans câblage enterré. Cette méthode de délimitation sans fil simplifie l’installation en remplaçant les fils électroniques par un signal balistique, améliorant ainsi l’efficacité de la délimitation. Il intègre également un nouveau système de localisation, le TrueMapping, et configure le terrain en bandes symétriques afin de rendre la tonte efficace. De plus, comme le GX600, il bénéficie de la technologie d’évitement intelligent des obstacles 3D AIVI qui garantit une tonte sûre en détectant les obstacles et en suspendant automatiquement la rotation des lames. Cela permet de tondre sans craindre de heurter un hérisson, ou un jouet abandonné.

Néanmoins, il est toujours recommandé d’utiliser ces robots tondeuses, en journée, pour éviter de déranger la petite faune présente. Sachez par ailleurs que le G1 permet 13 réglages de hauteur de pelouse, et que la sécurité de l’appareil, comme celle du GX600, est certifiée par TÜV Rheinland. Le robot tondeuse Ecovacs G1 est actuellement vendu au prix de 1 299 €* au lieu de 1 399 € (- 7 %), sur Amazon, pour une durée limitée. Êtes-vous déjà utilisateurs de tondeuses robot ? Et, quels sont les avantages qu’ils vous procurent ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

*Les prix des deux robots tondeuses ont été relevés le 6 mai 2024, nous ne sommes pas responsables d’une modification des prix, par les sites vendeurs.

