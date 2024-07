Terminado la corvée de tonte, le robot tondeuse Robomow est en promo dans cette boutique !

L’intelligence artificielle envahit presque tous les secteurs d’activité. Il y a quelques années, elle a débarqué dans le monde du jardinage à travers le robot tondeuse. Cet outil autonome remplace ingénieusement le jardinier en tondant le gazon à sa place. De part son efficacité et surtout le gain de temps qu’il offre, le robot tondeuse séduit autant les particuliers que les professionnels. En l’espace de quelques années, il a su s’intégrer dans le quotidien de nombreux ménages. Parmi les modèles les plus performants du marché, on retrouve celui de la marque Robomow avec sa version RK 1000 que nous avons trouvé en promotion chez Castorama au prix de 1251 €* au lieu de 1390 € soit 139 € d’économies.

Qu’est-ce qu’un robot tondeuse ?

Le robot tondeuse est un instrument entièrement autonome destiné à tondre la pelouse. Muni d’une batterie, il opère silencieusement sur une surface délimitée. Souvent, l’appareil se repère via un câble périmétrique installé par l’humain. Certains modèles s’orientent au moyen de données par géolocalisation tandis que d’autres au moyen de capteurs de présence d’herbes sous la machine. Dans tous les cas, l’équipement se déplace aléatoirement sur toute la surface du gazon sans jamais gâcher l’esthétique finale.

Le robot tondeuse coupe l’herbe en se servant d’une technique appelée mulching. Cette méthode consiste à couper les herbes en de très petits morceaux et à les laisser à même le sol. Autrement dit, le ramassage est ici inutile. Les brins déposés sur la pelouse tondue constituent une sorte de paillage qui protège le sol contre l’évaporation naturelle et forment également de l’engrais fortifiant le gazon. À un certain niveau de batterie, le robot se dirige tout seul vers sa station de recharge où il effectue le plein d’énergie avant de reprendre son service.

Pourquoi le Robomow RK 1000 ?

Le Robomow RK 1000 est un modèle parmi la série de robots tondeuses RK de la marque. Il convient aux terrains de taille moyenne d’une surface maximale de 1000 m². Le RK fonctionne avec câble périmétrique et embarque une batterie de 4,9 Ah. L’appareil est doté de plusieurs atouts qui le démarquent des autres modèles.

La performance : le RK 1000 est en mesure de gravir les pentes allant jusqu’à 45 % et correspond à tout type de terrains grâce à ses roues hautes tractions brevetées.

La technologie : le modèle est équipé d'un écran couleur tactile situé sur le haut de la tondeuse. Lisible même par grand soleil, l'écran peut être aussi manipulé sous la pluie.

Le Bluetooth intégré grâce auquel vous pouvez interagir avec le robot à partir de votre smartphone.

La qualité de tonte : le RK 1000 embarque quatre lames dont la disposition est pensée pour améliorer l'efficacité de coupe. Vous pouvez par ailleurs régler la hauteur de coupe en fonction de vos besoins. Ces lames tranchantes évitent également toute collision avec une surface dure grâce à la présence de petites barres métalliques qui équipent le plateau.

L'algorithme bien réalisé: le robot gère efficacement les obstacles grâce à ses capteurs 360°. En présence d'un objet, il contourne ce dernier sans problème. Il regagne sa base en suivant simplement le fil périmétrique.

En plus de tous ces points cités, le Robomow RK est aussi intéressant par son prix, particulièrement si vous l'achetez chez Castorama, il y est proposé à 1251 €* au lieu de 1390 € soit une économie de 139 €.

