La gestion optimale et durable d’un jardin avec un robot tondeuse équipé d’un GPS

Lorsque l’on possède un jardin avec du gazon, nous disposons tous d’un outil indispensable : notre tondeuse. Lorsque l’on est jeunes et en pleine forme, démarrer la tondeuse thermique ne nous pose pas de problème, même lorsqu’il faut s’échiner à tirer sur le fil qui lancera le moteur. Mais, quand les articulations commencent d’être douloureuses, et que tondre devient une corvée, nous envisageons le robot tondeuses. Mais, tant qu’à faire, autant opter directement pour un modèle performant et autonome. Vous l’installez dans votre jardin, vous le laissez travailler pendant que vous, vous profitez de votre piscine, par exemple. Découvrez les robots tondeuses avec GPS et pourquoi celles-ci peuvent vous permettre de gérer de manière optimale et durable votre magnifique jardin.

Focus sur les robots tondeuses avec GPS

Les robots tondeuses avec GPS sont une véritable avancée sur le marché des robots tondeuses. En effet, elles sont autonomes et éliminent la nécessité d’installer des fils pour délimiter le périmètre de tonte. Comme dans une voiture, elles deviennent alors des appareils autonomes qui utilisent le système de positionnement global (GPS) pour naviguer avec précision à travers le jardin. Un robot tondeuse satellite assure, toute l’année, une tonte efficace et homogène. Contrairement aux modèles plus anciens qui se déplacent de manière aléatoire, les robots avec GPS planifient et optimisent leur parcours, évitant les zones déjà tondues et contournant les obstacles. Le robot tondeuse cartographie donc un parcours, et dans certains cas, sur les tondeuses robots équipées de multi-zones, choisir de tondre une zone, indépendamment d’une autre. Pour ce faire, elles sont reliées à une application qui vous permet aussi le suivi en temps réel de votre tondeuse automatique. Une tondeuse autonome, comme le robot tondeuse GPS Stiga, par exemple, c’est disposer d’une pelouse toujours impeccablement tondue, et de temps pour vos loisirs.

Focus sur la technologie innovante appelée « multi-zones »

Cette technologie est disponible uniquement sur les modèles fonctionnant grâce au GPS. Dans les faits, vous allez pouvoir séparer votre surface à tondre, en plusieurs zones, qui seront tondues sur des périodes distinctes. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les propriétés disposants d’allées traversantes ou de jardin à l’avant, et à l’arrière de la maison. Grâce à la technologie GPS et à des logiciels de cartographie intégrés, les robots tondeuses peuvent mémoriser et distinguer ces différentes zones, programmant des itinéraires spécifiques pour chacune. Lors de la configuration de votre zonage, vous pouvez aussi choisir des paramètres différents pour chacune des zones.

En réalité, lors de la configuration, vous pourrez définir des zones de tontes, avec des paramètres personnalisés, tels que la hauteur de coupe, la fréquence de tonte et les horaires spécifiques. Le robot se déplace alors de manière autonome d’une zone à l’autre selon le planning établi, et tond chaque section en respectant les paramètres donnés. Cette fonctionnalité permet non seulement d’optimiser l’entretien de la pelouse, mais encore de garantir une coupe uniforme et soignée dans toutes les parties du jardin, même celles qui sont difficiles d’accès ou qui nécessitent des soins particuliers.

Un exemple de gestion optimal de la tonte !

Prenons un exemple concret que j’ai imaginé dans la configuration de mon propre jardin. Voici ce dont je dispose : un jardin coupé en deux parties par un garage central et une zone à l’arrière d’un abri de jardin, que je tonds volontairement, seulement une fois toutes les deux semaines environ, pour la biodiversité. J’ai donc 150 m² de pelouse devant le garage (Zone 1), 300 m² derrière le garage (Zone 2) et 100 m² derrière le chalet (Zone 3). Le robot tondeuse est initialement configuré pour cartographier l’ensemble de la propriété. Grâce à son GPS intégré, il enregistre les contours et les obstacles présents dans chaque zone. Une fois configuré, je peux choisir, par exemple, de tondre ma Zone 1 à 6 cm, chaque jour de 9 à 11 h, car c’est la zone que j’utilise le plus.

Je peux ensuite lui indiquer de tondre la Zone 2 une fois par semaine à 4 cm, le vendredi de 14 à 15 h, pour en profiter le weekend. Enfin, la Zone 3, mon havre de biodiversité, je lui demanderai de la tondre une fois toutes les 2 semaines, et de laisser une pelouse de 10 cm. Je peux aussi choisir de configurer la Zone 3, mais de ne pas programmer de « jour de tonte ». Dans ce cas, je pourrais l’y envoyer moi-même via l’application, lorsque je le jugerai nécessaire. Avec ce type de robot tondeuse, la tonte est gérée de manière optimale, dans le respect de la biodiversité et en fonction des besoins de chaque propriétaire, et de chaque endroit de la propriété.

Quels sont les avantages d’une tondeuse robot ?

Je viens de vous expliquer l’utilité d’un robot tondeuse avec GPS, mais les modèles non équipés disposent aussi de nombreux avantages. Des bénéfices pour vous, en termes de temps, de fatigue, mais également des bénéfices pour votre jardin, qui sera toujours impeccablement entretenu toute l’année. Le premier avantage étant de disposer continuellement d’une excellente qualité de coupe, avec un gazon, toujours coupé à la même hauteur, rendant votre jardin uniforme. Le second avantage, et je me permettrai d’insister sur celui-ci, est écologique. Bien entendu, le robot tondeuse est électrique et élimine l’utilisation d’essence sur un modèle thermique. Mais, c’est aussi un formidable allié écologique en termes de gestion des résidus de tonte. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que vous n’en produisez plus aucun. Tous les robots tondeuses sont équipés de la fonction mulching, qui va hacher la pelouse tondue en petits brins

En tondant, elle va redistribuer la tonte fraîchement coupée sur le gazon, pour enrichir votre sol, et fortifier votre pelouse. De plus, les déchets de tonte sont progressivement interdits en déchetterie, vous n’aurez donc plus à faire face à ce problème. Enfin, et c’est aussi un avantage, les tondeuses robots sont ultra silencieuses, vous pourrez dire adieu aux vrombissements des moteurs dès 8 h le samedi matin, heure légale pour débuter les travaux de bricolage ! Le silence des robots tondeuses est un véritable avantage pour vous, et par ailleurs pour vos voisins. Vous pourrez même décider de tondre le dimanche, sans éveiller le moindre soupçon de vos voisins qui ne l’entendront même pas fonctionner ! Un dernier avantage ? Les robots tondeuses, en tondant chaque jour ou presque, seront de véritables remparts contre les taupes, qui n’auront pas le temps, entre deux tontes, de transformer votre jardin en champ de mines !