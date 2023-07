Quelle que soit notre situation, nous cherchons tous, aujourd’hui, à faire des économies sur notre facture d’électricité. Reconnaissons que les récentes augmentations de cette énergie fossile nous donnent matière à réfléchir à des alternatives. L’énergie solaire est, semble-t-il, la plus en vogue actuellement et les panneaux solaires prêts à brancher se multiplient sur le marché. Ils deviennent aussi plus accessibles financièrement puisque la demande est forte. Pour répondre à cette demande croissante d’autonomie énergétique, le kit double-face duo panneau solaire Sunity 820 W propose une solution innovante et performante pour produire votre propre électricité sans travaux compliqués. Avec une installation simple et rapide, suivez le guide pour découvrir comment ce kit solaire révolutionnaire peut changer votre manière de consommer de l’énergie. Le kit double-face duo panneau solaire Sunity 820 W est en ce moment au prix de 1 370 € au lieu de 1 430 € sur le site Leroy Merlin.

Présentation du kit double-face duo panneau solaire Sunity 820 W

Le kit double-face duo panneau solaire Sunity 820 W est spécialement conçu pour une installation facile et rapide, sans nécessiter de travaux compliqués. Concrètement, une fois recevant le colis chez vous, il vous suffira de le brancher sur une prise électrique (avec terre) pour commencer à produire de l’électricité verte. Aucuns travaux, aucune attente, l’installation et le branchement se réalisent en quelques minutes seulement. Ce kit de panneau solaire se veut puissant et polyvalent, procurant une puissance de 820 W. Grâce à sa technologie bifaciale, il peut désormais produire de l’énergie à la fois à l’avant et à l’arrière du panneau. En captant la lumière réfléchie, il permet d’atteindre jusqu’à 30 % de production supplémentaire, atteignant un potentiel de puissance maximale de 533 W. De plus, sa polyvalence vous permet de le poser au sol, de le fixer au mur ou de l’incliner selon vos préférences.

Que faut-il savoir de plus ?

Vous n’aurez besoin d’aucune autorisation, si vous êtes propriétaire. Si vous êtes locataire ou copropriétaire et que vous décidez de l’installer sur votre balcon, visible de l’extérieur, il vous faudra l’autorisation de votre propriétaire ou de votre syndic. En revanche, si vous l’installez au sol, sur votre balcon ou terrasse, aucune autorisation n’est requise. Vous aurez seulement besoin d’un espace de 1,75 m par 1,15 m dans votre jardin, au mur ou sur votre terrasse pour profiter de cette source d’énergie propre et renouvelable. De plus, conforme aux normes électriques, il ne nécessite aucune intervention de professionnels pour son installation.

Une production d’électricité verte assurée pendant 25 ans

Le kit solaire Sunity 820 W n’est pas un gadget « jetable », il vous permettra de produire de l’électricité durant 25 ans environ, ce qui vous laisse le temps de le rentabiliser. En termes d’économies d’énergie, vous produirez de l’électricité réellement gratuite 3 à 5 ans après l’achat. Et une fois l’amortissement réalisé, vous économiserez approximativement 20 % sur votre facture annuelle.

Vous pourrez également suivre votre production en temps réel sur votre Smartphone, grâce à un compteur de production. Vous aurez ainsi une vue d’ensemble sur votre consommation électrique, vous permettant de faire un bilan précis au jour, au mois ou à l’année. Avec ce kit prêt à l’emploi, vous pouvez notamment alimenter un abri de jardin ou alimenter vos appareils qui restent branchés en permanence.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales