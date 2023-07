Une offre très intéressante pendant les soldes sur le duo de panneaux solaires Sunity 800 W (à brancher sur une prise)

Les panneaux solaires prêts à brancher connaissent une forte progression cette année et de nombreuses marques ont axé leur stratégie commerciale sur ce nouveau produit. Il faut reconnaître qu’il est bien tentant de pouvoir bénéficier d’électricité gratuite en ces temps plutôt incertains énergétiquement parlant. De plus, les panneaux solaires plug & play ne nécessitent aucuns travaux, mais uniquement une prise électrique avec terre et une petite place dans le jardin. Sunity, l’un des leaders dans ce domaine, propose un prix très intéressant sur le kit duo panneaux solaires 800 W, vendu par Leroy Merlin. Il est actuellement vendu au prix de 1 270,68 € au lieu de 1 469 € (198,32 € d’économie), l’occasion de vous assurer un hiver sans coupure de courant et de protéger vos appareils importants. Découverte.

Présentation du kit duo panneaux solaires Sunity 800 W

Découvrez une solution énergétique pratique et rentable avec notre panneau solaire de 800 Wc. Le principal avantage de ce type de panneaux solaires est qu’il s’installe en quelques minutes, sans travaux ni plans de montage. Vous le déballez, vous le branchez, vous profitez immédiatement d’électricité verte injectée dans votre réseau. Elle alimentera tous les appareils qui sont branchés en permanence : réfrigérateur, congélateur, box internet, etc. Ce kit demande uniquement un espace d’1,75 m × 1,75 m et vous pouvez le fixer au sol ou sur un mur, en fonction de votre orientation par rapport au soleil évidemment.

Grâce à ce kit, vous pouvez économiser jusqu’à 20 % sur votre facture d’électricité, rendant le panneau solaire rentable en seulement 3 à 6 ans. Il possède une garantie de production de 25 ans et il est conforme aux normes. Vous pouvez aussi suivre en temps réel votre production d’électricité grâce au compteur de production fourni, vous permettant de faire le bilan au jour, au mois ou à l’année depuis votre Smartphone. Avec son encadrement en aluminium, ce panneau solaire allie durabilité et esthétique pour une solution solaire fiable et efficace.

Comment ça marche ?

Avec le kit Sunity, l’installation est un jeu d’enfant. En seulement 10 min, vous pouvez installer votre kit en suivant nos instructions détaillées. Que vous préfériez l’installer au sol ou au mur, vous avez le choix ! Une fois installé, il vous suffit de le brancher sur une simple prise de courant. Pas besoin de travaux compliqués ni de manipulations techniques, c’est aussi simple que ça. Votre électricité produite par le kit Sunity est directement transmise à vos appareils via cette prise, offrant une solution pratique et accessible à tous. L’un des avantages de l’autoconsommation est que vos appareils vont prioriser l’électricité produite par votre kit Sunity. L’électricité produite par vos panneaux solaires étant la plus proche de votre compteur électrique, en comparaison au réseau extérieur, celle-ci sera prioritaire pour alimenter vos appareils. Vous n’avez donc vraiment rien à faire pour utiliser l’électricité que vous produisez !

Que peut alimenter un tel panneau solaire ?

Le kit duo panneaux solaires Sunity 800 W produira l’équivalent de 20 % de votre consommation électrique, hors chauffage. Il pourrait ainsi remplacer l’électricité nécessaire au fonctionnement de 10 ampoules (100 kWh), d’un réfrigérateur A++ (140 kWh), d’une TV LED (30 kWh), de votre box internet (95 kWh), de votre PC portable (50 kWh) ou encore de votre machine à laver (135 kWh). Si vous possédez un abri de jardin, il peut aussi alimenter celui-ci, lorsque vous y bricolez, par exemple ou encore alimenter une pompe de surface, une pompe de puits d’eau, ou un système d’irrigation pour votre jardin. Le panneau solaire Sunity est donc disponible chez Leroy Merlin et sur le site officiel Sunity

Les prix ont été relevés le 13 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.