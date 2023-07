À brancher sur une prise électrique, le panneau solaire Sunity (400 W) est actuellement en solde (75 € de réduction)

Transition énergétique, réchauffement climatique, économies d’énergie, production d’énergie propre, des termes et des expressions qui sont de mise en ce moment. Pour contrer le réchauffement climatique et accélérer la transition énergétique, il est un produit de grande consommation qui s’impose progressivement : le kit de panneau solaire Plug & Play ou prêt à brancher. Dans notre quête pour préserver notre planète, il devient crucial de trouver des solutions durables et écoresponsables pour notre consommation d’énergie. Les kits de panneaux solaires se démocratisent et deviennent réellement accessibles aux particuliers et c’est plutôt une bonne nouvelle. Découvrez le kit panneau solaire Sunity 400 W proposé en ce moment par Leroy Merlin au prix de 674,10 € au lieu de 749 €.

Présentation du kit panneau solaire Sunity 400W

Avant d’entrer dans le détail, le plus important à savoir est que ce kit solaire s’installe sans travaux. Vous l’achetez, vous le déballez, vous le branchez sur une simple prise et vous profitez de votre propre électricité. Le kit Sunity offre une rentabilité annuelle de 15 %, chaque kit peut produire jusqu’à 650 kWh d’électricité par an. Si l’on considère le prix au 6 juillet du kWh (0,262 €) et sa production de 650 kWh par an, vous commencerez à produire de l’électricité totalement gratuite au bout de 4 ans. Un amortissement assez court en comparaison avec des panneaux solaires de même type.

Du côté de l’environnement, chaque kit contribue à la réduction des émissions de carbone, puisqu’il permet d’économiser 35 kg de CO₂ par an. Chaque kit Sunity produit l’équivalent de 20 % de la consommation de votre maison (hors chauffage). Vous pouvez donc compter sur lui pour alimenter 10 ampoules, un téléviseur, un réfrigérateur, un box internet, etc. Si vous possédez un atelier, un abri de jardin, il pourra aussi vous rendre la vie plus facile. En effet, vous pourrez vous détacher du réseau de la maison pour alimenter vos outils, recharger la batterie de votre robot tondeuse, etc.

Que faut-il savoir de plus ?

Si vous optez pour la commande sur le site de Leroy Merlin, sachez que ce produit est une « exclusivité internet » et qu’il n’est donc pas vendu en magasin. Votre kit vous sera livré en moins de 15 jours et vous pourrez le brancher dès réception de votre colis. Ce kit dispose d’une garantie de production de 25 ans, ce qui, une fois amorti, vous permettra de profiter de plus de 20 ans d’électricité gratuite. Pour installer le kit Sunity, deux choix s’offrent à vous : au sol ou fixé au mur, avec seulement 1,75 m par 1,15 m d’espace nécessaire dans votre jardin, sur votre terrasse ou même dans un appartement. Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous pouvez profiter des avantages de l’énergie solaire sans aucun souci, car les kits Sunity sont conformes aux normes électriques et ne nécessitent aucune intervention professionnelle.

Je profite de l’offre sur Leroy Merlin

Vous suivez votre production en temps réel

Grâce au compteur de production fourni, vous pouvez suivre, en temps réel, la quantité d’électricité que vous produisez avec votre kit Sunity. Une application vous permet de consulter facilement votre production d’énergie au jour, au mois ou à l’année. Vous avez ainsi un contrôle total sur votre consommation et pouvez ajuster vos habitudes énergétiques en conséquence. Et ce n’est pas tout ! Le nouveau kit Sunity Double-Face offre jusqu’à 30 % de production supplémentaire en captant la lumière réfléchie à l’arrière. Vous pouvez donc maximiser votre production d’électricité solaire et profiter de cette offre spéciale.