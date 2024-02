Puis-je installer des panneaux solaires dans mon jardin ?

Certains ont déjà reçu leur facture annuelle d’électricité, et d’autres la recevront dans quelques jours… Et, c’est une certitude, elle va probablement avoir du mal à passer pour certains. Avec les récentes et successives augmentations de l’électricité, la dernière facture devrait décider de nombreux propriétaires à passer au solaire. Il sera difficile de se passer d’électricité avec des panneaux solaires, néanmoins, en installant des panneaux solaires, votre facture diminuera inévitablement puisque vous consommerez l’électricité que vous produisez. Mais, parfois, un problème se pose : votre toit mitoyen, mal exposé, ou difficilement accessible. Pas de panique, vous pouvez, malgré tout, profiter de l’énergie solaire, en installant des panneaux solaires dans votre jardin. À condition, tout de même, d’avoir un jardin attenant à votre habitation. Comment faire ? Quelles autorisations sont nécessaires ? Décryptage.

Pourquoi installer des panneaux solaires dans votre jardin ?

Plusieurs raisons peuvent inciter les propriétaires à poser des panneaux solaires dans un jardin. Par exemple, des panneaux installés sur un abri de jardin, évitent les raccordements électriques depuis le compteur de la maison. C’est une solution simple pour obtenir de l’électricité sans entamer de gros travaux. Ce peut aussi être utile pour y raccorder les éléments chauffants, et de filtration d’une piscine. Elle ne dépendra plus de votre compteur, et votre consommation d’électricité sera alors considérablement réduite. Viennent ensuite, les questions plus pratiques, comme l’inaccessibilité d’un toit, sa mauvaise configuration, ou une architecture particulière qui rend la pose de panneaux solaires impossibles. Votre toit peut également être mal exposé au niveau de l’ensoleillement, ce qui est rarement le cas pour au moins une partie du jardin. Enfin, les panneaux solaires, au sol, permettent aussi, à ceux qui vivent dans le périmètre d’un bâtiment historique, de les installer sans qu’ils soient visibles de l’extérieur.

Quelles solutions pour poser des panneaux solaires dans votre jardin ?

Comme nous vous l’avons dit, vous pouvez utiliser le toit d’un abri de jardin, d’un carport voire d’une pergola pour servir de support à vos panneaux solaires. Cependant, vous pouvez aussi les poser, de manière très simple, sur le sol de votre jardin. Attention, et assez logiquement d’ailleurs, cela réduira la surface utile de votre espace vert ! Poser des panneaux au sol s’avère une opération très simple à réaliser. Côté fonctionnement, il est semblable à celui des panneaux sur toiture puisqu’ils disposent d’un onduleur qui convertira l’électricité produite en courant alternatif que vous pourrez utiliser. Attention, les panneaux solaires au sol, ne sont pas éligibles aux aides de l’État, ni à l’obligation d’achat d’EDF, ni à la prime à l’autoconsommation. Ils ne peuvent donc être qu’une solution pour vous, de payer moins d’électricité à votre fournisseur. En revanche, en les installant sur le toit de votre abri de jardin, ils redeviennent éligibles aux primes citées juste au-dessus.

Quelles autorisations sont nécessaires pour des panneaux solaires posés au sol ?

Si votre résidence n’est pas située dans une zone protégée, que la hauteur de vos panneaux solaires au sol est inférieure à 1,80 mètre et que leur capacité de production est en deçà de 3 kWc, aucune autorisation n’est exigée pour leur installation. En revanche, si ces critères ne sont pas respectés, il devient impératif d’obtenir une déclaration préalable de travaux, voire un permis de construire. Vous trouverez un récapitulatif des autorisations nécessaires dans notre article ou sur le site du ministère de l’Économie. Avez-vous déjà installé des panneaux solaires dans votre jardin ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .