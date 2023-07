« 50 % plus léger et 50 % d’électricité en plus », Maxeon Air invente le panneau solaire auto-collant

En France, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 2,7 % entre 2021 et 2022, selon le dernier rapport Secten du CITEPA. Ce recul est principalement lié à une évolution significative dans le secteur des bâtiments (-14,7 % d’émissions). Avec cette tendance, le pays est sur la bonne voie. Mais pour atteindre l’objectif de réduire de 50 % les émissions brutes entre 1990 et 2030, il sera nécessaire d’atteindre une baisse annuelle d’au moins 4,1 %. Pour ce faire, tous les secteurs devraient s’engager davantage à limiter leur impact carbone. Dans ce contexte, il est important d’exploiter toutes les ressources disponibles afin de passer plus rapidement aux énergies renouvelables. La société Maxeon Solar Technologies propose notamment de récupérer l’énergie générée par le soleil depuis les toitures des bâtiments commerciaux et industriels. Afin de contourner les différentes contraintes imposées par ces biens immobiliers, elle a développé un panneau solaire adhésif et ultraléger. Le point sur cette technologie innovante.

Quelles sont les spécificités de ce panneau solaire ?

Selon l’entreprise, ce module d’un nouveau genre est le fruit de nombreuses années de recherche, de développement et d’expérimentation. Il s’adresse aux entreprises souhaitant produire leur propre électricité et réduire leur empreinte carbone. Ce panneau photovoltaïque novateur intègre des cellules à contact arrière, qui sont particulièrement fines (4 mm d’épaisseur). Il a une superficie de 1,6 m² et un poids léger de 10 kg (soit 6 kg/m²). Il serait 50 % moins lourd qu’un module conventionnel qui pèse généralement 12 kg/m². Certains bâtiments commerciaux, usines et entrepôts logistiques ne supportent pas une grande charge. Cela empêche les entreprises de contribuer vraiment à la transition énergétique.

La solution Maxeon Air a donc surmonté ce problème. Son poids léger résulte surtout de l’absence d’un cadre métallique et d’un verre. De plus, aucun lest ni support de montage ne sont requis pour fixer le module. D’ailleurs, il n’est pas nécessaire de percer le toit. Grâce à sa face arrière autocollante innovante, le système peut être directement posé au-dessus de la toiture. D’après l’entreprise, les artisans doivent seulement suivre quelques étapes d’installation simples. Il leur suffit d’enlever le sticker et de coller les panneaux solaires à l’emplacement prédéfini. Le déploiement de cette technologie est même possible sur des toitures aux surfaces irrégulières. Il convient de préciser que cette société n’a fourni aucune information sur la fabrication de son adhésif, mais il assure sa résistance.

Quel est son rendement énergétique ?

Les cellules photovoltaïques Maxeon ont été testées en laboratoire et dans des conditions réelles sur terrain, explique le fabricant sur son site internet. Elles ont des performances supérieures à celles des modèles conventionnels. Dans des conditions optimales, environ 21 % de la lumière capturée pourraient être converties en électricité. Le taux de couverture au sol d’un panneau solaire adhésif de 330 W serait de 0,9. À titre de comparaison, un système classique à inclinaison simple et d’une puissance de 380 W possède un taux de couverture au sol de 0,65. Le fabricant de ce module ultraléger a aussi affirmé que cette solution conserve un bon niveau d’efficacité en cas d’ombrage partiel et dans des conditions de températures élevées. Outre cela, celle-ci serait résistante à l’emballement thermique. Il est bon de noter que Maxeon Solar Technologies a déjà déployé plus de 3,5 milliards de panneaux photovoltaïques dans le monde. Découvrez plus d’informations sur son module solaire adhésif sur Sunpower.maxeon.com.