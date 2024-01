Pliante et portable, l’étonnante « table barbecue » AroundFire dépasse les 80 000 € sur Kickstarter

AroundFire est une table barbecue qui se démarque par son côté portatif, mais également par sa grande résistance à l’usure, grâce aux matériaux qui la composent. Elle peut accueillir de 4 à 10 personnes, en fonction du modèle, et peut être utilisée aussi bien dans un jardin que lors d’un camping dans les bois ou au bord d’une rivière. La conception de cette table barbecue portable a commencé en 2022. Le premier prototype a vu le jour en février 2023 et le dernier, au mois d’octobre de cette même année. Ce produit est actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter jusqu’au 16 janvier 2024.

Une table légère et facile à déployer

Un des principaux avantages de cette table barbecue réside dans son poids estimé à environ 7 kg. Ce qui la rend facilement transportable. Outre son poids réduit, l’AroundFire peut être déployée aisément, en suivant quelques étapes simples. Il faut compter environ 30 s pour la déplier et fixer ses différents éléments, tels que le treillis métallique ou la grille. Une fois repliée, elle est aussi compacte qu’une valise et peut être rangée dans le coffre de n’importe quelle voiture. Il est important de noter que la hauteur de cette table peut être réglée. En fonction de leurs besoins, les campeurs peuvent la placer à 38 cm ou à 55 cm au-dessus du sol.

Des matériaux méticuleusement sélectionnés

Les matériaux qui constituent l’AroundFire ont été minutieusement sélectionnés pour lui procurer une excellente résistance à l’usure, à la rouille et à la chaleur, mais également pour améliorer la sécurité des utilisateurs. Conçu en acier inoxydable 304, le treillis est particulièrement résistant à la chaleur et est capable de contenir efficacement les braises ainsi que les étincelles. Ce qui réduit significativement les risques de brûlures et d’incendie, lors d’un camping dans les bois par exemple.

La table pliable, quant à elle, est fabriquée à partir d’acier revêtu de poudre et d’aluminium anodisé, des matériaux possédant une excellente tenue à la chaleur, mais également à la corrosion. Dans l’optique d’optimiser la sécurité des utilisateurs lors d’un feu de camp, le fabricant leur offre la possibilité d’installer un dispositif de protection en acier inoxydable 304, empêchant le vent de souffler sur les flammes.

Une table pouvant accueillir différents combustibles

AroundFire permet à ses utilisateurs de choisir entre différents combustibles, selon leurs besoins. Pour allumer un feu de camp, ils peuvent opter pour des bûches classiques. D’autre part, pour réaliser de délicieuses grillades ou cuire des aliments dans une marmite ou une poêle, ils peuvent se tourner vers des pellets pour barbecue ou du charbon. Hormis les combustibles à base de bois, la table peut être équipée d’un réchaud de camping fonctionnant au propane pour préparer rapidement du café ou d’autres recettes : œufs frits, soupes, etc. AroundFire est disponible en deux modèles : le Gather Lite et le Gather Grand. Le Gather Lite peut accueillir de 4 à 6 personnes et est équipé d’un réchaud à gaz. Il est proposé à 136 € pour les Super Early Birds.

Concernant le Gather Grand, ses dimensions lui permettent d’accueillir jusqu’à 10 personnes et deux réchauds. Son prix avoisine 163 € pour les Super Early Birds. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la campagne de crowdfunding de cette table barbecue a permis de lever plus de 86 800 €. Ce qui dépasse largement l’objectif fixé par le fabricant qui est d’environ 4 500 €. Plus d’informations : Kickstarter. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

