SentiV : l’invention d’un robot agricole qui scanne les cultures à la recherche des parasites et des maladies

Le monde de la robotique n’évolue pas uniquement en faveur des grandes usines, son domaine d’application touche d’autres secteurs comme l’agricole. De nombreuses innovations témoignent de cela. Ce robot SentiV est, par exemple, en mesure de travailler sur une vingtaine d’hectares de cultures afin de détecter différents problèmes affectant les plantes : maladies, présence de ravageurs, etc. Une invention qui appartient à une start-up nommée Meropy et fondée par Guillemin Raymond et William Guitton. À travers ce robot, les auteurs du projet espèrent contribuer à une meilleure rentabilité de l’exploitation agricole. L’agriculteur verrait également améliorer ses conditions de travail grâce à l’appareil. Pour autant, le produit reste un outil d’aide et n’est pas en mesure de remplacer l’expertise agronomique d’un professionnel.

Un robot alimenté par l’IA

Ce robot fonctionne grâce à l’intelligence artificielle. Pour fonctionner, il reçoit d’abord des coordonnées GPS insérées par l’agriculteur. Ces données lui serviront de repère afin de limiter sa zone d’action. Le robot véhicule ensuite de manière autonome sur le périmètre prédéterminé dans le but de prendre des photos. Il est capable d’œuvrer sur une surface maximale de 20 hectares par jour. Grâce à une paire de caméras embarquées de 12 mégapixels, il photographie le dessous et le dessus des feuillages. L’un des atouts physiques de ce robot est l’absence de chenille ou de roues. Pour se déplacer, il dispose d’un assemblage de tiges disposées un peu comme à la manière des rayons d’un vélo. Ces dispositifs sont réglables en hauteur, s’adaptant facilement aux cultures. Cette conception innovante évite à l’appareil d’écraser les plantes fragiles.

Des travaux d’inspection

Le robot SentiV n’est pas seulement chargé de prendre des photos, son objectif principal est d’inspecter l’état général des cultures. Ses algorithmes sont capables de déterminer les besoins hydriques et nutritionnels des plantes. Cela permet à l’agriculteur de réaliser des économies sur les pesticides et les engrais. SentiV repère aisément les bioagresseurs qui risquent de s’attaquer aux plants : les herbes, les maladies et les ravageurs de toutes sortes. Il aide également l’agriculteur à suivre la croissance de ses plantations.

Un meilleur confort de travail pour l’agriculteur

Jusqu’aux périodes des récoltes, les agriculteurs doivent régulièrement intervenir dans les champs afin d’inspecter l’état de leurs cultures. Ces dernières sont exposées à des risques de différents fléaux, dont les plus courants sont la prolifération des mauvaises herbes, les maladies et les parasites. Pour les vastes champs, l’inspection peut prendre beaucoup de temps.

On pourrait alors recourir à des drones dans le but de réduire les déplacements humains, mais ces appareils ne permettent pas d’observer l’état du feuillage. Capable de se faufiler entre les plantations et de prendre des photos sous plusieurs angles, le robot SentiV représenterait potentiellement une meilleure alternative aux drones. L’appareil permet ainsi de réduire les heures de travail et les déplacements de l’agriculteur. Plus d’informations : meropy.com