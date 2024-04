Peut-on installer une pergola dans son jardin sans autorisation ?

Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie de recevoir ou de se détendre en plein air se fait ressentir, la terrasse devient le lieu le plus fréquenté de la maison. Pour créer un endroit sympathique, protégé du vent et des intempéries, nous sommes de plus en plus nombreux à envisager l’installation d’une pergola. Elle est plus résistante au vent qu’un store sur bras articulé, moins coûteuse qu’une véranda (qui peut devenir surchauffée en été) et, surtout, elle n’est pas soumise à l’impôt. Elle est un moyen simple d’ajouter une pièce supplémentaire à votre habitation, pour profiter de l’extérieur, sans énormes travaux, ni taxes. Mais, qu’est-ce qu’une pergola ? Quels matériaux choisir ? Et, que dit la réglementation française en la matière ? On va tout vous expliquer.

Esthétique et fonctionnelle

Une pergola est une structure extérieure constituée de poteaux verticaux soutenant des poutres horizontales, souvent disposées en treillis, créant ainsi une structure ouverte. Ainsi, elle est généralement conçue pour offrir de l’ombre et abriter des espaces extérieurs tels que des terrasses, des jardins ou des allées. La pergola peut être attachée à une construction existante ou être indépendante. Elle peut aussi être fabriquée à partir de divers matériaux tels que le bois, le métal ou le PVC. Fréquemment recouverte de plantes grimpantes telles que la vigne ou le chèvrefeuille, la pergola ajoute une dimension esthétique au jardin tout en fournissant un espace ombragé et abrité pour se détendre ou recevoir.

Un tarif variable

L’installation d’une pergola, qu’elle soit adossée à la maison ou indépendante, nécessite peu de travaux et peut être réalisée en un jour et demi en moyenne. Bien qu’il ne soit pas obligatoire d’avoir une dalle, il faudra couler de petits plots en béton pour fixer les poteaux de la pergola. Pour une pergola en bois, le prix varie de 500 € et 2 000 €. Ce prix dépend de plusieurs facteurs tels que la qualité du bois, le type de bois utilisé, le design de la pergola, la main-d’œuvre nécessaire à l’installation, ainsi que les accessoires ou options supplémentaires souhaités. En général, pour une pergola en aluminium de petite taille, le prix peut se situer de 800 à 3 000 € en fonction des mêmes facteurs cités précédemment.

La réglementation pour installer une pergola

Avant de vous lancer dans l’installation d’une pergola, il est important de vous renseigner auprès de votre mairie, via le service urbanisme. Cependant, en règle générale, comme pour les abris de jardins, aucune démarche n’est nécessaire pour une surface inférieure à 5 m². Une exception néanmoins, si votre pergola se trouve en zone naturelle ou proche d’un bâtiment historique. Pour une surface comprise entre 5 m² et 20 m², une déclaration préalable de travaux est généralement suffisante.

Au-delà de 20 m², un permis de construire sera requis. Si vous installez une pergola sans autorisation, vous vous exposez à des amendes pouvant aller de 1 200 € à 6 000 € par m², conformément à l’article L480-4 du Code de l’Urbanisme. Vous trouverez des pergolas dans la plupart des magasins de bricolage ou sur internet. Voici, par exemple, les modèles disponibles chez Castorama, Amazon ou encore Cdiscount. Cet article vous a-t-il été utile ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .