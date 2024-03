Le carton, ce super-héros méconnu pour du jardinage zéro déchet fait le buzz chez les jardiniers écolos

Nous sommes bientôt au printemps, et la plupart des potagers vont sortir de leur phase de sommeil pour mieux renaître. Il est judicieux de préparer la terre à recevoir les nouvelles plantations. C’est une matière que l’on a pour habitude d’évacuer dans notre bac à emballage, et qui pourtant, possède de nombreuses qualités. Très en vogue chez les jardiniers écolos, et en permaculture, le carton d’emballage s’avère un allié pour le jardin ou pour le compost. Si vous cultivez vos légumes ou possédez de beaux massifs fleuris, ne jetez pas vos cartons, réutilisez-les au jardin. Une astuce 100 % gratuite qui ne demande pas trop d’efforts physiques. Découverte.

De quoi est fabriqué un carton ?

Attention, si vous utilisez du carton récupéré pour le jardin, il faudra vous assurer qu’il ne contient pas d’encre chimique dans les écritures. De plus, il faudra le débarrasser de tous rubans adhésifs ou agrafes métalliques. Le matériau carton est un matériau naturel fabriqué à partir de papier, donc de bois issus, la plupart du temps, de forêts gérées durablement ou de papier recyclé. Les feuilles de papier sont alors superposées pour former une feuille de papier épais que l’on appelle le carton. Ces feuilles sont collées entre elles par de l’amidon ou une résine synthétique. Le carton a des pouvoirs isolants pour votre maison, mais il est aussi une matière à privilégier au jardin.

Pourquoi le carton peut être utile au jardin ?

Tout d’abord, il enrichit naturellement le sol en se décomposant lentement, libérant des nutriments essentiels pour vos plantes. Il améliore ainsi, la structure du sol, favorisant la croissance des micro-organismes bénéfiques, ce qui se traduit par un sol plus riche et fertile, propice à la prospérité de vos cultures. De plus, le carton sert de rempart contre les mauvaises herbes en bloquant la lumière du soleil, les étouffant par conséquent naturellement. Le carton maintient également l’humidité dans le sol et contribue donc à l’économie d’eau. Enfin, en recyclant le carton dans votre jardin, vous donnez une seconde vie à ce matériau, et faites un geste pour la planète.

Comment utiliser réellement le carton au jardin ?

Vous connaissez la technique du mulching qui, lors de la tonte, consiste à laisser les résidus de pelouse sur place pour enrichir votre gazon ? Vous allez pouvoir faire de même avec vos cartons, simplement en les étalant sur le sol de votre potager. Avec la pluie, le carton va se décomposer et nourrir le sol. De plus, le temps qu’il se décompose, il étouffera les mauvaises herbes, pour un potager futur plus facile à entretenir. Vous n’avez pas de potager, mais un composteur de jardin ? Déchirez le carton en petits morceaux et insérez-le dans votre tas de compost. De plus, il est, pour le compost, ce que l’on appelle une « matière brune », et viendra naturellement l’enrichir.

Toujours en le déchirant en petits morceaux, le carton peut être utilisé pour pailler vos parterres de fleurs, ou vos plantes, et ainsi les protéger des mauvaises herbes. Comme pour le mulching, le carton va se décomposer au fil du temps, et apporter une nourriture supplémentaire à vos sols et à vos plantations. Conclusion : ne jetez plus vos cartons, réutilisez-les, ils sont une matière largement disponible et aisée à récupérer !